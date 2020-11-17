2021 Nissan Micra'ya N-Design ve N-Sport donanım seviyeleri eklendi
2016 yılında başlayan üretiminin ardından dış pazarlardaki macerası 2017’de başlayan güncel Micra jenerasyonunun Türkiye pazarına girişiyse bir hayli geç oldu. Yaklaşık 2 yıllık bir sürecin ardından Kasım 2019’da Türkiye’deki satışları başlayan Micra, güncellenen rakipleri karşısında nispeten negatif bir pozisyonda konumlandı. Tanıtımı gerçekleştirilen 2021 Nissan Micra ile birlikte ise bu durum biraz daha pozitif eğriye çevrilebilir. Elbette hızlı adımlarla birlikte. Makyaj niteliğindeki değişimlerin yanı sıra yeni motor ve teknolojik destekleri getiren yeni model yılı, tasarımda radikal bir farklılık barındırmayacak.
2021 Nissan Micra Nissan cephesi 2021 model yılıyla birlikte işin tasarım kısmını yeni paketlerle ön plana çıkartmayı tercih ediyor. Ürün gamına eklenen N-Design ve N-Sport paketleriyle birlikte dış tasarımın yanında kokpitte de daha tatminkar bir karakter vadediliyor. N-Design paketi işin biraz daha premium hissiyatla desteklendiği bir reçete olacak. Krom parçaların dış bölümde zenginliği hissettirdiği versiyonda 16 inçlik özel jantlar da fark yaratıyor. Kokpitte ise deri görünümlü özel kaplamayı ön planda göreceğiz. N-Sport ile birlikte dışarıdaki jant seti 17 inçe yükseliyor. Kokpitte ise performans odaklı versiyonlarda gördüğümüz Alcantara döşeme ön planda. Bu yeni paketlerin dışında halihazırda sunulan donanım seviyelerinde daha fazla standart özellik göreceğiz. Yokuş kalkış asistanı, uzun far asistanı, güvenlik asistanı, otonom acil frenleme , şerit asistanları ve yaya algılama gibi özellikler bu kapsamda listede olacak. Micra ailesinde sunulan motorların emisyon ve tüketim bazında iyileştirildiği de potansiyel alıcıların bilmesi gerekenler arasında.