2021 Nissan Juke Enigma; Türkiye için geri sayan model için yeni versiyon
Avrupa pazarında Amazon Alexa desteğini sunacak ilk Nissan olma özelliğini taşıyacak 2021 Nissan Juke Enigma, ocak ayı itibarıyla satışta.
Yeni yılla birlikte Türkiye pazarına giriş yapacak önemli modellerin başında şüphesiz Nissan Juke var. Uzun süredir yerinde sayan kompakt SUV sınıfının temsilcisi, geçirdiği evrimle nihayet günümüz standartlarına uygun hale getirildi. Avrupa pazarındaki kullanıcılarla buluşmasının ardından ocak ayının sonu itibarıyla Türkiye’de de asfalta çıkmaya hazır. İkinci neslin vadettiği tecrübeleri beklerken, markanın Avrupa kanadından ilgi çekici yeni bir versiyon ürün gamına eklendi. 2021 Nissan Juke Enigma adıyla listelere dahil edilecek olan model, Amazon Alexa asistan desteğinin sunan ilk Nissan modeli olarak da kayıtlara geçecek.
Öne çıkan özellikleriyle 2021 Nissan Juke Enigma Juke’un Enigma versiyonu genel olarak görsel farklılıklarıyla ailenin diğer üyelerinden ayrılacak. İkinci nesille birlikte çok daha çekici bir hal ön yüz çizgileri, Metalik Gri gövde rengi, siyah tavan ve 19 inçlik siyah jant setiyle daha da dikkat çekici bir birlikteliği doğuruyor. Kullanıcılar bu versiyonu tamamen siyah renk seçeneğiyle de tercih edebiliyor. Versiyonu başka bir noktaya konumlandırılan akıllı asistan desteği ise, kullanıcılara komutlar üzerinden aracın temel fonksiyonlarını aktif ve kontrol etme ayrıcalığını verecek. Juke Enigma Avrupa pazarına ocak ayı itibarıyla kademeli olarak sunulmaya başlanacak. Aracın Birleşik Krallık’taki fiyatı 23.195 sterlin olarak karşımıza çıkıyor.
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|P
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|35
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|17
|33
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|17
|32
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|31
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|31
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|30
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|17
|27
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|20
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|16
|16
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|16
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|15
|15
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|13
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|16
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|3
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|17
|33
|2. M. United
|16
|33
|3. Leicester City
|17
|32
|4. Tottenham
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|29
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|23
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|17
|14
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|8
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|P
|1. Atletico Madrid
|15
|38
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|17
|31
|4. Real Sociedad
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