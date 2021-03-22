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2021 model Nissan Micra fiyatlarında büyük indirim
Otomobil piyasasında yaşanan peş peşe indirim haberler tüketicinin yüzünü güldürecek. biz de otomobil fiyatlarını sizler için araştırmaya devam ediyoruz. Bugün sizler için 2021 model Nissan Micra otomobil fiyatlarını araştırdık. İşte indirime giren 2021 model Nissan Micra otomobil fiyatları…
Otovitrin 22.03.2021, 15:44 22.03.2021, 15:51
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İşte 2021 model Nissan Micra fiyat listesi…
1.0 IG-T 100 Düz Vites Visia
Tavsiye Edilen Liste Fiyatı: 189.100 TL
1.0 IG-T 100 Düz Vites Visia
Tavsiye Edilen Liste Fiyatı: 189.100 TL
1.0 IG-T 100 CVT Visia
Tavsiye Edilen Liste Fiyatı: 201.400 TL
1.0 IG-T 100 CVT Visia
Tavsiye Edilen Kampanyalı Liste Fiyatı: 193.700 TL
1.0 IG-T 100 CVT Tekna
Tavsiye Edilen Liste Fiyatı: 216.800 TL
1.0 IG-T 100 CVT Tekna
Tavsiye Edilen Kampanyalı Liste Fiyatı: 208.500 TL
021 model Nissan Micra
En düşük modeli 181.900 TL'den başlayan fiyat etiketi ile satışa sunuluyor.
2021 model Nissan Micra
En üst modeli ise 208.500 TL'den satışa sunuluyor.