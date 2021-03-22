banner363

banner453

banner454

banner403

Son Dakika
Ukrayna'da karantina protestosu!
Ukrayna'da karantina protestosu!
İmamoğlu: Davamızı başlatıyorum
İmamoğlu: Davamızı başlatıyorum
Sergen Yalçın: Hakemden hiç memnun değiliz
Sergen Yalçın: Hakemden hiç memnun değiliz
Motorcu fenomen 50 yaşında erkek çıktı
Motorcu fenomen 50 yaşında erkek çıktı

2021 model Nissan Micra fiyatlarında büyük indirim

Otomobil piyasasında yaşanan peş peşe indirim haberler tüketicinin yüzünü güldürecek. biz de otomobil fiyatlarını sizler için araştırmaya devam ediyoruz. Bugün sizler için 2021 model Nissan Micra otomobil fiyatlarını araştırdık. İşte indirime giren 2021 model Nissan Micra otomobil fiyatları…

Otovitrin 22.03.2021, 15:44 22.03.2021, 15:51
1762
2021 model Nissan Micra fiyatlarında büyük indirim

İşte 2021 model Nissan Micra fiyat listesi…

1.0 IG-T 100 Düz Vites Visia

Tavsiye Edilen Liste Fiyatı: 189.100 TL

1.0 IG-T 100 Düz Vites Visia

Tavsiye Edilen Liste Fiyatı: 189.100 TL

1.0 IG-T 100 CVT Visia

Tavsiye Edilen Liste Fiyatı: 201.400 TL

1.0 IG-T 100 CVT Visia

Tavsiye Edilen Kampanyalı Liste Fiyatı: 193.700 TL

1.0 IG-T 100 CVT Tekna

Tavsiye Edilen Liste Fiyatı: 216.800 TL

1.0 IG-T 100 CVT Tekna

Tavsiye Edilen Kampanyalı Liste Fiyatı: 208.500 TL

021 model Nissan Micra

En düşük modeli 181.900 TL'den başlayan fiyat etiketi ile satışa sunuluyor.

2021 model Nissan Micra

En üst modeli ise 208.500 TL'den satışa sunuluyor.

#otomobil #fiyat #micra #nissan
Yorumlar (0)
banner422
şiddetli yağmur