2021 Model Kia Cerato'nun özellikleri otomobil tutkunlarını cezbediyor!

Şirketi bu tanıtımda yeni bir strateji uygulayacağını da belirtti. Bu açıklanan Cerato’lar öncelikle giriş seviyesi olarak piyasaya sürülecek. Haziran ayının ikinci yarısında ise firma performans odaklı Kia Cerato’ları piyasaya süreceğini açıkladı.

Hatchback ve sedan olmak üzere iki tip ile karşımıza çıkıyor. S, Sport ve Sport + olarak isimlendirilen 3 model ile seriyi tamamlıyor. Bu üç versiyonun 2,0 motor hacmine sahip olması ülkemiz için oldukça dezavantaj olarak gözüküyor. Ancak üst modeli olacak Cerota GT ise turboşarj özellikli 1,6 motor hacmiyle karşımıza çıkıyor.

2021 Model Kia Cerato özellikleri

Tasarım konusunda oldukça özenli çalıştıklarını ve kullanıcıların isteklerini karşıladıklarını belirtmemiz gerek. 16 inç çelik jant, 8 inç büyüklüğünde dokunmatik ekran, kablosuz olarak kullanılabilen Apple CarPlay ya da hem kablolu hem kablosuz kullanılabilen Android Auto, 6 hoparlörlü ses sistemi, 4,2 inç büyüklüğünde gösterge ekranı ile iddialı bir giriş yapan araçta göze çarpan tek eksik manuel klima olarak görünüyor. Park sensörleri, gündüz LED farları ve geri vites kamerası ile özelliklerini üst seviyeye çıkarması planlanmış.

Standart özellikleri arasında şerit takip yardımcısı, sürücü dikkat ölçer, acil frenleme sistemi ve hız sabitleyici gibi önemli özelliklerin olması kullanıcıları sevindiren bir diğer nokta. Günümüzde çoğu özelliklerin ekstra ödemelerle sunulması araçların fiyatlarını neredeyse ikiye katlıyor. Gelişmiş güvenlik paketi ise dileyen tüketicilere kor nokta takibi, uyarlanabilir hız sınırı ayarlama, elektrikli park freni, yay ve bisiklet algılama ile direksiyondan vites kontrolü gibi özellikler sunacak. Paket fiyatı ise 1,000 dolar.

Tork değerleri

Haziran ayının ikinci yarısında satışa çıkacak Cerato GT’nin 1,6 litrelik motoru, 150kW gücünde ve 265 Nm tork değerine sahip olarak karşımıza çıkarken yalnızca otomatik şanzıman olması manuel kullanıcıları üzmüş durumda. 2,0 motor hacmine sahip araçların ise bilgileri henüz açıklanmamış durumda. Avustralya’da gerçekleştirilecek bir etkinlikte lansman yapacak olan firma tüm detaylarını burada açıklayacak. Cerato’lara 25 bin 990 dolar ila 31 bin 690 dolar aralığında açıklanırken global fiyatların lansmandan sonra açıklanması bekleniyor.