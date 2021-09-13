2021 Kia Sportage Black Edition Türkiye’de!

Özel versiyonun Türkiye fiyatı da açıklandı ve aracın nasıl özellikleri olduğu konusunda bilgiler verildi. Özel bir seri olarak gelen araç nasıl farklar oluşturuyor ve fiyatları nasıl ona geçelim.

2021 Kia Sportage Black Edition Fiyatı ve Özellikleri

Adından da anladığınızı umuyorum ki bu seri siyah rengin öne çıkardığı bir seri. Aracın hemen her yerinde özel bir siyah tonu kullanılmış. Aracın her detayı da gövde renginden seçilmiş durumda. Aynalar, kapı kolları, ızgara önünde yanlarında yer alan detaylar gibi önemli birçok kısım tamamen siyah renk ile donatılmış.

Burada ek olarak jantlar kısmında da 17 inçlik alaşımlı jantların da tamamen siyah renkli olduğunu görüyoruz.

Diğer siyah detay ise aracın logosu kısmında karşımıza çıkıyor. Logonun da yine siyah taban ile güncellendiğini görüyoruz. Siyahın asaletine ek olarak sadece LED farların başrol oynadığını görüyoruz.

2021 Kia Sportage Black Edition için motor kısmında ise bir değişiklik yapılmasına karar verilmemiş. Araç motor kısmında da yine aynı araç. 1.6 litrelik dizel motor seçeneği olduğu gibi devam ediyor.

Belli sayıda ülkemize getirildiği açıklanan modelin Türkiye fiyatına gelince, ana seriye benzer bir aralık olduğunu görüyoruz. 439.900 TL gibi bir satış fiyatı olan aracın tam stok sayısı ise açıklanmış değil. Bu konuda ek paylaşımlar bekleyeceğiz.

Kaynak:Oğulcan Özsezgi / otodunya.com