2021 Kia Sorento Türkiye fiyatı ve özellikleri hakkında tüm merak edilenler...

Güney Koreli otomobil üreticisi Kia, yeni Sorento modelini geçtiğimiz yıl mart ayında görücüye çıkardı.

Tanıtımda çeken hibrit sistemle Türkiye'ye giriş yapan yeni 2021 Kia Sorento; 1.6 T-GDI turbo ünite, 60 beygirlik elektrik motoru ve 1,49 kWsa'lik batarya paketiyle geliyor.

Bu sayede toplamda 230 beygir güç ve 350 Nm tork üreten otomobil, 6 ileri otomatik şanzıman ve dört tekerlekten çekiş sistemini de sunuyor.

Yeni Sorento, bu kombinasyon ve değerlerle birlikte 0-100 km/s hızlanmasını 8,6 saniyede tamamlıyor. Aracın azami hızı 193 km/s olarak açıklanırken, karma yakıt tüketiminin de 6,1 litre/100 km olduğu belirtildi.

DONANIM ÖZELLİKLERİ

Yenilenen SUV modelinde şu an tek seçenek Prestige isimli donanım seviyesi olarak dikkat çekiyor. 19 inçlik alüminyum alaşım jantlar, projeksiyon tipi LED ön farlar, LED stoplar ve ön/arka sis lambaları, elektrikli panoramik cam tavan ve ön/arka park sensörleri gibi özellikler standart olarak geliyor.

İç mekanda ise 12.3 inç Supervision gösterge paneli, 10.25 inç dokunmatik multimedya ekranı, head-up display, navigasyon, kablosuz şarj, geri görüş kamerası, çevre görüş kamerası, ısıtmalı direksiyon simidi, hafızalı, elektrikli, ısıtmalı ve soğutmalı ön koltuklar, ısıtmalı arka koltuklar, otomatik klima, katlanabilir 3. sıra koltuklar, kendiliğinden kararan dikiz aynası, elektrikli ve hafızalı bagaj kapağı gibi donanımlar mevcut.

Güvenlik özellikleri olarak ise arka park çarpışma önleme yardımcısı, akıllı hız sabitleyici, ön çarpışma engelleme yardımcısı, arka trafik uyarısı, kör nokta çarpışma önleme sistemi, şerit takip asistanı ve şeritte kalma asistanı gibi pek çok özellik karşımıza çıkıyor.

KIA SORENTO TÜRKİYE FİYATI

Yeni Sorento 1.6L 230 PS DCT - Prestige 4x4 - 899 bin 900 TL