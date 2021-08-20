2021 Honda Civic 53 bin TL'lik ÖTV indirimiyle satışta

Ağustos ayının son günlerinde yaklaştığımız şu günlerde geçtiğimiz gün ÖTV düzenlenmesinin ardından sıfır otomobil piyasasında hareketli gelişmeler yaşanıyor.

ÖTV düzenlemesiyle birlikte otomobil markaları Ağustos ayına ait fiyat listesinde yeniden güncellemeye gitti.

Ülkemizde oldukça ilgi gören ve otomobil tutkunlarının beğenisini kazanan 2021 model Honda Civic fiyatlarında da müthiş indirimler yaşandı.

Özellikle Temmuz ayı ve Ağustos ayının başlarında sıfır otomobil fiyatları neredeyse uçuşa geçmiş tüketici bu durumda oldukça şikayetçiydi.

Ancak son ÖTV indirimlerinin ardından sıfır otomobil alacakların yüzünü güldürecek hamleler geldi.

2021 model Honda Civic için daha önce hazırladığımız Ağustos ayı fiyatları neredeyse tamamen değişmiş durumda.

Herkes tarafından beğenilen 2021 model Honda Civic Sedan Elegance 1.6L ECO Otomatik ÖTV düzenlemesinden önce 318 bin TL’den satılıyordu.

ÖTV düzenlemesinin ardından Honda Civic Sedan Elegance 1.6L ECO Otomatik 265 bin TL’den satılmaya başlandı.

Yani bu düzenlemenin ardından 2021 model Honda Civic toplamda 53 bin TL’lik indirim gördü.

Gelin sözü daha fazla uzatmayalım ve sizler için hazırladığımız 2021 model Honda Civic güncel fiyat listesine birlikte göz atalım.

İşte 2021 model Honda Civic Ağustos ayı güncel fiyat listesi…