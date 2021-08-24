2021 Honda City Türkiye'de ne zaman satışa sunulacak?

Geçtiğimiz temmuz ayında Türkiye satışı planlamasından ilk detayların verildiği 2021 Honda City için artık elimizde net bir tarih var. Honda Türkiye yönetiminin ilk olarak yeni nesil Jazz lansmanında mesajlarını verdiği geri dönüşlerden birisi nihayet gerçekleşiyor. Honda’nın kompakt sedan segmentinde tekrar önemli bir pay sahibi olmayı beklediği City, geçtiğimiz temmuz ayında resmi duyuruyla açıklandığı gibi eylül itibarıyla satış listelerindeki yerini alacak. Bugün kaynaklardan gelen son güncellemeyle birlikte 2021 Honda City için artık net bir satış tarihi önümüzde duruyor. Yeni neslin Türkiye satışları 11 Eylül itibarıyla başlayacak.

2021 Honda City için satır başları 2019’un kasım ayında yedinci jenerasyonu tanıtılan City, aradan geçen zaman diliminin ardından Türkiye’ye çıkmaya hazırlanıyor. Yeni nesille birlikte ilk kez RS versiyonuyla da bütünleşen City’nin Türkiye’ye maalesef bu versiyonunu getirilmeyeceğini belirtmekte fayda var. Honda Türkiye ile kısa süre önce yaptığımız görüşme doğrultusunda aldığımız bilgiler, City’nin Elegance ve Executive olarak iki donanımda tercih edilebileceğini göstermeye devam ediyor. Kaputun altında ise Yeni 1,5 litre VTEC motor ve CVT şanzıman kombinasyonu standart olarak gelecek. City; yüksek bagaj hacmi, tek tuşla çalışma, 8 inç multimedya ekran, 16 inç alaşım jantlar ve LED far gibi standart özellikleriyle de beklentileri karşılıyor. City’nin yurt dışında 1.0 litrelik motor üzerinden yaklaşık 20 bin dolarlık başlangıc fiyatı bulunuyor.