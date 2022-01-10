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2021'de en çok satan otomobiller hangileri?

Otomotiv sektörü, tedarik sorunları nedeniyle zorlu geçen bir yılı geride bıraktı. Otomotiv Distribütörleri Derneği, 2021 yılında Türkiye'de en çok satılan araba modellerini açıkladı. Listenin ilk sırasında Fiat yer aldı. İşte Türkiye'nin en çok satan otomobilleri...

Otovitrin 10.01.2022, 13:08
2021'de en çok satan otomobiller hangileri?

Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı, 2021 yılında, bir önceki yıla göre %4,6 oranında azalarak 737.350 adet olarak gerçekleşti.

Otomobil satışları 2021 yılında, geçen yıla göre yüzde 7,9 oranında azalarak 561.853 adet olurken, hafif ticari araç pazarı ise yüzde 7,9 artarak 175.497 adede ulaştı.

2021 yılında en çok ilan verilen 10 marka ve model
arabam.com’da verilen ilanlarda zirve Renault markasının oldu. Bu markayı sırasıyla Fiat, Volkswagen, Ford, Opel, Hyundai, Peugeot, Toyota, Citroen ve Honda izledi.

İlanlara model özelinde bakıldığında 2021 yılında en çok ilan verilen otomobil modelleri Clio, Astra, Megane ve Focus oldu. Bu dört modeli ise sırasıyla Passat ve Corolla takip etti.

arabam.com`da yayınlanan 2.el Arazi/SUV/Pick-up ilanlarının oransal olarak değerlendirmesine bakıldığında en yüksek ilan sayısı, %20,08 ile Nissan Qashqai’nin oldu. Bu aracı sırasıyla Dacia Duster, Kia Sportage, Volkswagen Tiguan, Hyundai Tucson, Peugeot 3008 izledi.

arabam.com’da 2021 yılında en fazla ilan verilen araçlar, %7,4 oranı ile 2012 yılına ait modeller oldu. Bunu sırasıyla 2015 ve 2016 model araçlar takip etti. 2000 yılı ve öncesine ait araçlar ise ilanların %13,9’unu oluşturdu.

2021’de uygun bütçeli araçlar tercih edildi

 İkinci el piyasasında 2021’de ilanlar en çok 200.000 km.- 300.000 km. arasındaki araçlar için verildi, bu km. aralığındaki araçların ilan oranı %24 oldu. Uygun fiyatlı, yüksek kilometreli araçlar revaçta idi. 100.000 km. – 150.000 km. ve 150.000 km. – 200.000 km. aralığındaki araçların ilan oranları %18 oldu, 50.000 km. – 100.000 km. aralığındaki araçların ilan oranı ise %16’da kaldı.

2021'in en çok satan araba modelleri

Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) verilerine göre, işte 2021 yılında en çok satan otomobil markaları ve satış rakamları...

SMART - 9 adet satış gerçekleşti

En çok satan modeli Smart Fortwo: 9 adet

11 adet BENTLEY satıldı.

En çok satan modeli GT V8: 4 adet

LAMBORGHINI 16 adet satıldı

En çok satan modeli Urus: 9 adet

FERRARI 22 adet satıldı

En çok satan modeli F8 Spider: 5 adet

ASTON MARTIN - 33 adet

En çok satan modeli Rapide S: 8 adet

53 adet DFSK satıldı.

En çok satan modeli Seres 3: 53 adet

MASERATI 101 adet satıldı

En çok satan modeli Ghibli: 51 adet

JAGUAR 138 adet satıldı

En çok satan modeli E-Pace: 55 adet

MAZDA - 153 adet satıldı

En çok satan modeli Mazda MX-5: 65 adet

KARSAN - 187 adet satıldı

En çok satan modeli Jest: 187 adet

ALFA ROMEO - 197 Adet satıldı

En çok satan modeli Giulietta: 148  adet

LEXUS - 232 adet satıldı

En çok satan modeli RX: 162 adet

CUPRA - 285 adet satıldı

En çok satan modeli Formentor: 275 adet

MG 468 adet satıldı

En çok satan modeli ZS EV: 318 adet

PORSCHE - 627 adet satıldı

En çok satan modeli Taycan: 353 adet

SUBARU - 796 adet satıldı

En çok satan modeli XV: 679 adet

DS - 918 adet satıldı

En çok satan modeli DS 7 Crossback: 898 adet

SSANGYONG - 1007  adet satıldı

En çok satan modeli Korando: 585 adet

En çok satan ticari modeli Musso Grand: 420 adet

ISUZU - 1107 adet satıldı

En çok satan modeli D-MAX: 721 adet

MINI - 1394 adet satıldı

En çok satan modeli Countryman: 734 adet

LAND ROVER - 1804 adet satıldı

En çok satan modeli Range Rover Evoque: 736 adet

IVECO - 2652 adet satıldı

En çok satan modeli Daily Kamyonet: 2652 adet

JEEP - 3164 adet satıldı

En çok satan modeli Renegade: 1785 adet

SUZUKI - 3826 adet satıldı

En çok satan modeli Vitara: 2114 adet

MITSUBISHI - 4914 adet satıldı

En çok satan otomobil modeli Space Star: 880 adet

En çok satan ticari modeli L-200: 3775 adet

VOLVO - 8000 adet satıldı

En çok satan modeli XC90: 2416 adet

SEAT - 12.457 adet satıldı

En çok satan modeli Arona: 4358 adet

AUDI - 14.036 adet satıldı

En çok satan modeli A3 sedan: 3882 adet

NISSAN - 14.096 adet satıldı

En çok satan modeli Qashgai: 7587 adet

En çok satan ticari modeli Navara: 1316 adet

BMW - 15.555 adet satıldı

En çok satan modeli 3 Serisi: 4092 adet

KIA - 16.583 adet satıldı

En çok satan modeli Sportage: 5701 adet

MERCEDES-BENZ - 21.498 adet satıldı

En çok satan modeli C Serisi: 4954 adet

SKODA - 25.228 adet satıldı

En çok satan modeli Octavia: 6956 adet

OPEL - 25.921 adet satıldı

En çok satan modeli Corsa: 8375 adet

HONDA - 28.150 adet satıldı

En çok satan modeli Civic Sedan: 22.334 adet

CITROEN - 28.771 adet satıldı

En çok satan modeli C3: 6753 adet

DACIA - 34.866 adet

En çok satan modeli Duster: 19.038 adet

En çok satan hafif ticari modeli Dokker Combi: 4942 adet

HYUNDAI - 38.530 adet satıldı

En çok satan modeli i20: 16.321 adet

PEUGEOT - 38.968 adet satıldı

En çok satan modeli 2008: 9176 adet

TOYOTA - 52.588 adet satıldı

En çok satan modeli Corolla: 41.343 adet

FORD - 67.269 adet satıldı

En çok satan modeli Focus: 5855 adet

VOLKSWAGEN 68 bin 186 adet

En çok satan modeli Passat: 17.362 adet

RENAULT - 81.280 adet satıldı

En çok satan modeli Clio HB: 36.438 adet

FIAT TOPLAM 121 BİN 254 ARAÇLA BİRİNCİ SIRADA 

Listenin ilk sırasında yer alan Fiat, toplamda 121 bin 254 araç satış rakamına ulaştı.

En çok satan modeli Egea Sedan: 49.698 adet

İLK ÜÇ MARKAYA BAKIŞ

MARKA SATIŞ                    (BİNEK + TİCARİ)

FIAT:                            121.254 (73.081 + 48.173)

RENAULT:                     81.280 (75.561 + 5.719)

VOLKSWAGEN:           68.186 (53.523 + 14.663)

EN ÇOK SATAN MODELLER

Model dökümlerine göre incelendiğinde ise en çok satan 5 otomobil modeli şunlar: 

1 - FIAT EGEA SEDAN- 49.698 adet 

2 - TOYOTA COROLLA - 41.343 adet

3 - RENAULT CLİO HB - 36.438 adet

4 - RENAULT MEGANE SEDAN - 29.832 adet

5 - HONDA CIVIC SEDAN - 22.334 adet

EN ÇOK SATAN TİCARİLER

En çok satan hafif ticari modeller... 

1 - FORD TOURNEO COURİER- 22.901 adet

2 - FIAT DOBLO COMBI - 17.260 adet

3 - FIAT FİORİNO COMBİ - 15.197 adet

4 - FİAT DOBLO CARGO - 10.787 adet

5 - FORD TRANSİT KAMYONET- 10.562 adet

EN ÇOK 1600cc ALTINDAKİLER TERCİH EDİLİYOR

2021 yılında 1600cc altındaki otomobil satışları yüzde 12,5 azalarak yüzde 89,3 pay, 1600-2000cc aralığındaki otomobil satışları yüzde 38,5 azalarak yüzde 1,1 pay, 2000cc üstü otomobil satışları yüzde 15,9 artarak yüzde 0,2 pay aldı.

BENZİNLİ SATIŞLARI BİRİNCİ SIRADA

Otomobil pazarı motor tipine göre değerlendirildiğinde;

-Benzinli otomobil satışları 373.600 adetle yüzde 66,5 pay,

- Dizel otomobil satışları 110.523 adetle yüzde 19,7 pay,

- Otogazlı otomobil satışları 25.391 adetle yüzde 4,5 pay aldı.

Ayrıca, 2021'de 2.846 adet elektrikli ve 49.493 adet hibrit otomobil satışı gerçekleşti.

EN ÇOK YİNE SEDAN TERCİH EDİLDİ

Gövde tiplerine göre değerlendirildiğinde ise en çok tercih edilen gövde tipi yine Sedan otomobiller (yüzde 39,6 pay, 222.632 adet) oldu. 

Sedan otomobilleri, yüzde 34,6 pay ve 194.506 adet satış ile SUV, 23,8 pay ve 133.670 adet satış ile H/B otomobiller takip etti.

OTOMATİK LİDER

Otomatik şanzımanlı otomobiller; 428.252 adetle yüzde 76,2 pay alırken, manuel şanzımanlı otomobiller 133.601 adetle yüzde 23,8 pay aldı.

Otomobil pazarı, 10 yıllık Aralık ayı ortalama satışlara göre yüzde 52,4 azalış gösterdi.

Otomobil ve hafif ticari araç pazarı, 10 yıllık Aralık ayı ortalama satışlara göre yüzde 49,3 azaldı.

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