2021 Citroen C5 X tanıtıldı

Fransız otomotiv devi Citroen, sonunda yeni amiral gemisi modeli üzerindeki örtüleri kaldırdı. 2021 Citroen C5 X ismiyle gelen model, farklı gövde yapısıyla dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor.

Yeni Citroen C5 X tasarımı

2021 Citroen C5 X modelini gövde tipi olarak tek bir kalıba oturtmak oldukça zor. Zira Citroen de yeni modelini tanımlarken, "sedan, station wagon ve SUV" gövde tiplerinin karışımı olarak nitelendiriyor. Görünen o ki Citroen, farklı gövde tiplerinin artılarını yeni Citroen C5 X'te toplamak istemiş.

2021 Citroen C5 X'in tasarımına baktığımızda, beş yıl önce tanıtılan CXperience konseptinden esintiler görmek mümkün. Station wagon benzeri gövde yapısı ve tıpkı fastback modellerindeki gibi geriye doğru eğim kazanan çatı hattını bu benzerlikler arasında göstermek mümkün. Ön bölümde ilk olarak C4'te gördüğümüz V şekilli LED gündüz farları dikkat çekiyor. Ana aydınlatmalar onların arasında yer alırken, sis farları da tamponun en alt kısmındaki köşelerde kendine yer bulabilmiş.

Boyutlara baktığımızda yeni C5 X'in 4805 mm uzunluğa, 1865 mm genişliğe ve 1485 mm yüksekliğe sahip olduğunu görüyoruz. Bu da karşımıza Passat Variant benzeri ölçüler çıkarıyor fakat yeni C5 X yerden yüksek yapısı ve siyah plastik eklentileriyle crossover'lara da göz kırpıyor. Yeni C5 X, 2785 mm aks mesafesine sahip. Bu da arka koltuklarda oturan yolcular için oldukça iyi bir diz mesafesi anlamına geliyor. Öte yandan 545 litre bagaj hacmi sunan araçta bu değer 1640 litreye kadar çıkabiliyor.

2021 Citroen C5 X'in tüm versiyonlarında şirketin 'Advanced Comfort' isimli süspansiyon sistemi mevcut fakat şarj edilebilir hibrit versiyonlarda standart olarak bu sistemin yeni Aktif versiyonu kullanılmış. Üç farklı sertlik ayarı bulunan bu sistem, en yumuşak modda aracın adeta yol üzerinde süzülmesini sağlarken, en sert ayar da manevra esnasındaki kontrol ve hassasiyetin keskinleşmesini sağlıyor. Bunun yanı sıra yeni C5 X'in kabininde konforu arttıran 'Advanced Comfort' koltuklar da mevcut.

Yeni Citroen C5 X teknolojileri

Yeni modelin teknolojilerine baktığımızda, konsolda 12 inçlik HD dokunmatik multimedya ekranıyla karşılaşıyoruz. Doğal ses algılama özelliğine sahip olan sistem, dört adet USB girişi, OTA (over-the-air) güncelleme ve kablosuz akıllı telefon şarj ünitesi gibi özelliklerle destekleniyor. Bunun yanı sıra yeni C5 X'te ön cama yansıtılan geniş bir head-up display de özellikler arasına eklenebiliyor.

Citroen C5 X'in güvenlik tarafındaysa Otoyol Sürüş Asistanı - seviye 2 otonom sürüş, kör nokta uyarı sistemi, arka çapraz trafik uyarısı, 360 derece çevre görüntüleme sistemi gibi pek çok aktif güvenlik sistemi yer alıyor.

2021 Citroen C5 X'in benzinli ve hibrit ünitelerle satılacağını belirten Fransız üretici bu konuda fazla detay paylaşmasa da en tepede yer alacak şarj edilebilir hibrit sistemle ilgili bazı bilgiler paylaşmayı da ihmal etmedi. Buna göre söz konusu versiyonda toplamda 225 beygir güç üreten 1.6 litre turbo benzinli ünite ve bir elektrik motoru görev alacak. Saf elektrik sürüş menzili 50 kilometre olan araç bu moddayken maksimum 135 km/s hız yapabilecek.

Yeni C5 X, bu yılın sonuna doğru Avrupa'da satışa sunulacak. Aracın fiyatı henüz belli değil.