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2020’DE SUV’UN LİDERİ PEUGEOT TÜRKİYE
PEUGEOT Türkiye, aralık ayında gerçekleştirdiği 4.224 adet SUV satışı ile toplam SUV segmentinin lideri olurken, ocak ayından aralık ayı sonuna kadar gerçekleştirdiği toplam 25.960 adet SUV satışı ile 2020 yılını da toplam SUV’da lider olarak tamamladı.
Otovitrin 08.01.2021, 20:12
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Toplam pazarda ise PEUGEOT Türkiye, %5,7 pazar payı ve 43.674 adet satış ile markalar sıralamasında beşinci sırada yer aldı.
Benzersiz sürüş keyfi sunan modelleriyle beğeni toplayan PEUGEOT Türkiye, aralık ayı fırsatlarını ocak ayında da sürdürüyor.
Ocak ayında tüm PEUGEOT’larda %0 faiz avantajı, sınırlı sayıda PEUGEOT’da 229.200 TL’den başlayan fiyatlar sunuluyor.
Ocak ayına özel tüm PEUGEOT’larda aşağıdaki kampanyalar bulunuyor:
- Heyecan veren yeni tasarımı, yenilenen ön yüzü, aslan pençesi LED arka stop lambaları, farklı gövde renkleri ve yeni “Black Pack” seçeneği ile yeni PEUGEOT SUV 3008’de 150.000 TL için 12 ay %0 faiz avantajı
- Yedi kişilik oturma kapasitesi, yeni Peugeot i-Cockpit® ve Night Vision ile segmentinde tek 1.5 lt BlueHDi Dizel motora sahip yeni PEUGEOT SUV 5008’de 120.000 TL için 24 ay %0 faiz avantajı
- Ödüllü 1.2 PureTech benzinli motor seçeneği ile sunulan, sürüş keyfini yeni bir boyuta taşıyan yeni PEUGEOT SUV 2008’de 229.700 TL'den başlayan fiyatlar ve 100.000 TL için 12 ay %0 faiz avantajı
- Yenilikçi teknolojiler ve sürüş keyfinin mükemmel birleşimi ile D-Sedan segmentindeki standartları yeniden belirleyen PEUGEOT 508’de 120.000 TL için 12 ay %0 faiz avantajı
- Yeni ve etkileyici dijital PEUGEOT i-Cockpit®, panoramik cam tavan ve EAT8 tam otomatik şanzıman ile yeni PEUGEOT 308’de geri görüş kamerası, cam tavan ve karartılmış arka camlarla birlikte 229.200 TL'den başlayan fiyatlar ve 30.000 TL için 12 ay %0 faiz avantajı
- Güçlü SUV görünümü ve Zenith cam tavan ile segmentinde kuralları değiştiren PEUGEOT Rifter’da 100.000 TL için 24 ay %0 faiz avantajı sunulurken; üstün yakıt ekonomisi, efektif yükleme hacimleriyle beğeni toplayan PEUGEOT hafif ticari ailesi de %0 faiz avantajıyla sunuluyor.
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