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2020 yılında en çok satan otomobiller hangileri?

Döviz kurlarının aşırı yükselmesi fiyatlara yansımasına rağmen pandemide toplu taşımaya binmek istemeyenler bütün imkânlarını kullanarak araç almaya yöneldi

Otovitrin 18.01.2021, 16:11
1856
2020 yılında en çok satan otomobiller hangileri?

Kıyasıya bir rekabetin yaşandığı otomotiv sektörü 2020’de yoğun talepleri karşılayamadı.

Uzun bekleme süreleri oluştu.

Döviz kurlarının aşırı yükselmesi fiyatlara yansımasına rağmen pandemide toplu taşımaya binmek istemeyenler bütün imkânlarını kullanarak araç almaya yöneldi.

Bu yüzden üreticiler taleplere yetişemedi.

Pazar yüzde 61.3 arttı

Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı, 2020 yılında bir önceki yıla göre yüzde 61,3 artarak 772.788 adet olarak gerçekleşti.

Otomobil satışları, 2020 yılında geçen yıla göre yüzde 57,6 oranında artarak 610.109 adet olurken, hafif ticari araç pazarı da yüzde 77,2 artarak 162.679 adede ulaştı.

En fazla satışı sedan tipi araçlar yaptı.

Otomatik vites satışı manuel vitesi geçti.

SUV ve MPV tarzı araçlar satış rekorları kırdı.

İşte en çok satan ilk 20 marka

1. FIAT 137.325 Adet
En çok satan modeli Egea Sedan: 79.556 adet

2. RENAULT 101.534 Adet
En çok satan modeli Clio HB: 46.192 adet

3. FORD 92.487 Adet
En çok satan modeli Focus: 12.668 adet

4. VOLKSWAGEN 64.776Adet
En çok satan modeli Passat: 22.452 adet

5. TOYOTA 40.375 Adet
En çok satan modeli Corolla: 32.958 adet

6. OPEL 34.296 Adet
En çok satan modeli Corsa: 9.565 adet

7. DACIA 30.800 Adet
En çok satan modeli Duster: 17.402 adet

8. HYUNDAİ 28.531 Adet
En çok satan modeli Tucson: 13.145 adet

9. CITROËN 27.480 Adet
En çok satan modeli C3: 6.744 adet

10. SKODA 24.175 Adet
En çok satan modeli Scala: 7.461 adet

11. HONDA 22.222 Adet
En çok satan modeli Civic Sedan: 19.885 adet

12. MERCEDES 20.792 Adet
En çok satan modeli E Serisi: 4.150 adet

13. AUDI 18.168 Adet
En çok satan modeli A3 Sedan: 5.296 adet

14. KIA 15.442 Adet
En çok satan modeli Sportage: 6.236 adet

15. BMW 14.270 Adet
En çok satan modeli 3 Serisi: 3.808 adet

16. NISSAN 13.261 Adet
En çok satan modeli Qashgai: 10.490 adet

17. SEAT 11.551 Adet
En çok satan modeli Leon: 5.689 adet

18. VOLVO 8.200 Adet
En çok satan modeli XC40: 2.457 adet

19. MITSUBISHI 5.866 Adet
En çok satan otomobil modeli Space Star: 703 adet

20. JEEP 4.369 Adet
En çok satan modeli Renegade: 2760 adet

Kaynak: https://www.otomobilhaber.com.tr/2020-yilinda-hangi-markanin-hangi-modeli-cok-satti/31679

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