2019 Yılının En Başarılı TIR Sürücüleri ve Tepe Yöneticileri Ödüllendirildi

40 ülkeden 1.200’ün üzerinde profesyonel sürücü içerisinde 48 Türk sürücü IRU Profesyonel Sürücü Onur Nişanı ödülünü almaya hak kazanarak, IRU üyesi dernekler arasında ilk sıralarda yer aldı. Kazananlar UND dernek merkezinde gerçekleştirilen törenle açıklandı. Törende UND-IRU Yılın Sürücüsü Ödülü ve IRU Tepe Yöneticisi Ödülleri de sahiplerini buldu.

Uluslararası Nakliyeciler Derneği (UND) ve Uluslararası Karayolu Taşımacılığı Birliği (IRU) işbirliğinde her yıl geleneksel olarak gerçekleştirilen IRU Profesyonel Sürücü Onur Nişanı, UND-IRU Yılın Sürücüsü Ödülleri ve IRU Karayolu Taşımacılığı Tepe Yöneticisi Ödülü, 16 Eylül’de UND Dernek binasında yapılan törenle sahiplerini buldu. Pandemi nedeniyle sosyal mesafe kurallarına uyularak gerçekleştirilen törende sadece dereceye girenler yer aldı.

EN İYİ SÜRÜCÜ, ŞABAN YAMAK OLDU

48 profesyonel TIR sürücüsü arasından seçilen en başarılı 1 sürücüye verilen UND-IRU Yılın Sürücüsü Ödülü bu yıl, salgın şartlarının getirdiği ek zorluklara dikkate alınarak 3 sürücüye verildi. Yılın Sürücüleri olarak ödül kazananlar; Orkun Uluslararası Nakliyat’tan Şaban Yamak birinci, Aladağ Lojistik Gümrükleme’den Burhan Aydın ikinci, Demir Uluslararası Nakliyat’tan Mustafa Karademir üçüncü oldu. UND İcra Kurulu Başkanı Alper Özel ve UND Yönetim Kurulu Üyesi Muhittin Ocak dereceye giren sürücülere ödüllerini ve plaketlerini takdim etti.

KARAYOLU TAŞIMACILIĞINDA EN BAŞARILI TEPE YÖNETİCİLERİ BELLİ OLDU

Etkinlikte, meslek ilkelerine saygılı, kurumsallığa önem veren, temsil ettiği sektörü ileri taşıma vizyonuna sahip bulunan ve bunu tüm çalışmalarıyla ortaya koymuş olan 5 yöneticiye IRU-UND Yılın Tepe Yöneticisi Ödülleri verildi. Şehri Hatipoğlu (Genç Tur Uluslararası Nakliyat), Muhittin Ocak (Ocak Trans Uluslararası Nakliyat), Sefa Ezgin (Gökbora Uluslararası Nakliyat), Murat Cömert (Transer Uluslararası Taşımacılık) ve Onur Kılıç (Kılıç Uluslararası Nakliyat) dereceye giren yöneticiler oldu.

NUHOĞLU: TAŞIMACILARIN HAYATİ ÖNEMİ ORTAYA ÇIKTI

Törene katılan UND Yönetim Kurulu Başkanı Çetin Nuhoğlu, konuşmasına pandemi döneminde taşımacıların ve sürücülerin ne kadar kutsal bir meslek icra ettiklerinin ortaya çıktığını söyleyerek başladı.

Yeni zorlukların iş dünyasına ve tüm alanlara yansıdığını aktaran Nuhoğlu, sürücülerin de bu dönemde ne kadar önemli bir görevi yerine getirdiğinin anlaşıldığını kaydetti. Nuhoğlu, “Bu meslek, gerçekten çok kutsal bir meslek, tıpkı sağlıkçılarımız gibi, alkışlanmayı sonuna kadar hak eden bir meslek. UND olarak, biz bu süreçte de, her zaman sadece taşımacılarımızın değil, sürücülerimizin de birebir yanlarında olmaya, onları krizde dahi yaratılan suni engellerden kurtarmaya gayret ettik” dedi.

“Elbette, sadece sürücülerimiz değil, ekonomimizin belkemiği olan, ticaretimizin ana kahramanları olan ‘Taşımacılarımızı’ da alkışlamamız gerekiyor” diyen Nuhoğlu, “Bu sektörde yıllardır var olabilmek başlı başına bir başarıyken, onlar sektöre kattıkları değerle; eğitime, çevrenin korunmasına, sektörün saygınlığına sağladıkları katkılar ile bizlere örnek oluyorlar” ifadelerini kullandı.

ALPER ÖZEL: SEKTÖRÜN KÜRESEL TEMSİLCİSİ IRU ÖDÜLLERİNDE TÜRK SÜRÜCÜLER HEP ÖNDE

5 kıtada 100 ülkeden 170 meslek örgütünü çatısı altında toplayan ve dünya çapında uluslararası karayolu taşımacılığı sektörünün çıkarlarını savunan uluslararası bir kuruluş olan Uluslararası Karayolu Taşımacılığı Birliği IRU’nun aktif bir üyesi olan UND adına söz alan İcra Kurulu Başkanı Alper Özel de törenle ilgili şunları söyledi:

“IRU tarafından dünya çapında sürücülere verilen bu özel ödülü 20 yıldır Derneğimiz organize ediyor. Araçları güvenli şekilde kullanmak, çalışmakta oldukları şirketlere ve meslek kurallarına bağlılık göstermek gibi önemli alanlarda firmaları tarafından aday gösterilen Türk sürücüler, üstün performanslarıyla ülkemizin uluslararası imajını da güçlendiriyor.

ADRIAN ALBU’DAN TAŞIMACILAR VE SÜRÜCÜLERE TEŞEKKÜR

Törene katılan IRU Türkiye ve Ortadoğu Daimi Temsilcisi Adrian Albu, sürücülere ve yöneticilere yönelik yaptığı konuşmada, şunları söyledi: “Bugün en zor şartlarda gerçekleştirdiğiniz sorumlu davranışla tedarik zincirinin devam etmesini sağladığınız için teşekkür ederiz. Karayolu taşımacılık sektörü Koronavirüsten en çok etkilenen sektörlerden biriydi, bunun nedeni uygulamaya konulan kısıtlamalardı. Bu kısıtlamalar nakliyecileri mali açıdan sıkıntıya soktu, gelir akışları aksadı, dünyada birçok firma iflas etti. Karayolu yük taşımacılığı sektörünün küresel ölçekte yıllık ciro kaybının 550 milyar Avro’yu geçeceği, yıllık daralmanın % 18’i geçebileceği tahmin ediliyor.”

IRU olarak hükümetlere sundukları öneride, karayolu taşımacılık sektörü için 3 temel noktaya odaklanılması gerektiğini anlattıklarını belirten Albu, bunları şöyle sıraladı: Sürücülerin emniyetini sağlamak, tedarik zincirinin sürdürülebilirliğini sağlamak ve karayolu taşımacılarının işlerini devam ettirmesini sağlamak.

DR. SABİRE YAZICI LOJİSTİK KONULU YENİ KİTABINI TANITTI

Ödüllerin dağıtılmasının ardından Dr. Sabire Yazıcı “Lojistik Faaliyetler ve Soğuk Zincir” kitabının tanıtımını gerçekleştirerek UND’ye kitabını hediye etti. Kitapta Türkiye’de soğuk zincir lojistiğinin gelişimi için sektörel kümelenme çalışmalarının önemine dikkat çekiliyor.

IRU-UND Yılın Sürücüsü Ödülü’nü kazananlar

Şaban Yamak (Orkun Ulus.Nak.İhr.Ve Tic.Ltd.Şti.)

Burhan Aydın (Aladağ Lojistik Gümrükleme İth. İhr. San ve Tic. Ltd. Şti.)

Mustafa Karademir (Demir Ulus. Nak. İth. İhr. Ve Tic. Ltd. Şti.)



IRU-UND Yılın Tepe Yöneticileri Ödülü’nü kazanlar

Muhittin Ocak (Ocak Trans Ulus. Nak. İnş. Tur Gıda San ve Tic. Ltd Şti)

Şehri Hatipoğlu (Genç Tur Ulus. Nak. Güm. ve Turz. San ve Tic. Ltd. Şti.)

Sefa Ezgi (Gökbora Uluslararası Nakliyat ve Ticaret A.Ş.)

Murat Cömert (Transer Uluslararası Taşımacılık ve Ticaret A.Ş.)

Onur Kılıç (Kılıç Uluslararası Nakliyat İthalat İhracat San. ve Tic. Ltd. Şti.)

48 sürücünün tam listesi