2019 Yılının En Başarılı TIR Sürücüleri ve Tepe Yöneticileri Ödüllendirildi
Türkiye’nin ihracatını hedef pazarlara ulaştırırken büyük zorluklarla başa çıkarak önemli bir görev üstlenen profesyonel TIR sürücüleri, geçen yılki performanslarıyla yine dünya çapında öne çıktı.
40 ülkeden 1.200’ün üzerinde profesyonel sürücü içerisinde 48 Türk sürücü IRU Profesyonel Sürücü Onur Nişanı ödülünü almaya hak kazanarak, IRU üyesi dernekler arasında ilk sıralarda yer aldı. Kazananlar UND dernek merkezinde gerçekleştirilen törenle açıklandı. Törende UND-IRU Yılın Sürücüsü Ödülü ve IRU Tepe Yöneticisi Ödülleri de sahiplerini buldu.
Uluslararası Nakliyeciler Derneği (UND) ve Uluslararası Karayolu Taşımacılığı Birliği (IRU) işbirliğinde her yıl geleneksel olarak gerçekleştirilen IRU Profesyonel Sürücü Onur Nişanı, UND-IRU Yılın Sürücüsü Ödülleri ve IRU Karayolu Taşımacılığı Tepe Yöneticisi Ödülü, 16 Eylül’de UND Dernek binasında yapılan törenle sahiplerini buldu. Pandemi nedeniyle sosyal mesafe kurallarına uyularak gerçekleştirilen törende sadece dereceye girenler yer aldı.
EN İYİ SÜRÜCÜ, ŞABAN YAMAK OLDU
48 profesyonel TIR sürücüsü arasından seçilen en başarılı 1 sürücüye verilen UND-IRU Yılın Sürücüsü Ödülü bu yıl, salgın şartlarının getirdiği ek zorluklara dikkate alınarak 3 sürücüye verildi. Yılın Sürücüleri olarak ödül kazananlar; Orkun Uluslararası Nakliyat’tan Şaban Yamak birinci, Aladağ Lojistik Gümrükleme’den Burhan Aydın ikinci, Demir Uluslararası Nakliyat’tan Mustafa Karademir üçüncü oldu. UND İcra Kurulu Başkanı Alper Özel ve UND Yönetim Kurulu Üyesi Muhittin Ocak dereceye giren sürücülere ödüllerini ve plaketlerini takdim etti.
KARAYOLU TAŞIMACILIĞINDA EN BAŞARILI TEPE YÖNETİCİLERİ BELLİ OLDU
Etkinlikte, meslek ilkelerine saygılı, kurumsallığa önem veren, temsil ettiği sektörü ileri taşıma vizyonuna sahip bulunan ve bunu tüm çalışmalarıyla ortaya koymuş olan 5 yöneticiye IRU-UND Yılın Tepe Yöneticisi Ödülleri verildi. Şehri Hatipoğlu (Genç Tur Uluslararası Nakliyat), Muhittin Ocak (Ocak Trans Uluslararası Nakliyat), Sefa Ezgin (Gökbora Uluslararası Nakliyat), Murat Cömert (Transer Uluslararası Taşımacılık) ve Onur Kılıç (Kılıç Uluslararası Nakliyat) dereceye giren yöneticiler oldu.
NUHOĞLU: TAŞIMACILARIN HAYATİ ÖNEMİ ORTAYA ÇIKTI
Törene katılan UND Yönetim Kurulu Başkanı Çetin Nuhoğlu, konuşmasına pandemi döneminde taşımacıların ve sürücülerin ne kadar kutsal bir meslek icra ettiklerinin ortaya çıktığını söyleyerek başladı.
Yeni zorlukların iş dünyasına ve tüm alanlara yansıdığını aktaran Nuhoğlu, sürücülerin de bu dönemde ne kadar önemli bir görevi yerine getirdiğinin anlaşıldığını kaydetti. Nuhoğlu, “Bu meslek, gerçekten çok kutsal bir meslek, tıpkı sağlıkçılarımız gibi, alkışlanmayı sonuna kadar hak eden bir meslek. UND olarak, biz bu süreçte de, her zaman sadece taşımacılarımızın değil, sürücülerimizin de birebir yanlarında olmaya, onları krizde dahi yaratılan suni engellerden kurtarmaya gayret ettik” dedi.
“Elbette, sadece sürücülerimiz değil, ekonomimizin belkemiği olan, ticaretimizin ana kahramanları olan ‘Taşımacılarımızı’ da alkışlamamız gerekiyor” diyen Nuhoğlu, “Bu sektörde yıllardır var olabilmek başlı başına bir başarıyken, onlar sektöre kattıkları değerle; eğitime, çevrenin korunmasına, sektörün saygınlığına sağladıkları katkılar ile bizlere örnek oluyorlar” ifadelerini kullandı.
ALPER ÖZEL: SEKTÖRÜN KÜRESEL TEMSİLCİSİ IRU ÖDÜLLERİNDE TÜRK SÜRÜCÜLER HEP ÖNDE
5 kıtada 100 ülkeden 170 meslek örgütünü çatısı altında toplayan ve dünya çapında uluslararası karayolu taşımacılığı sektörünün çıkarlarını savunan uluslararası bir kuruluş olan Uluslararası Karayolu Taşımacılığı Birliği IRU’nun aktif bir üyesi olan UND adına söz alan İcra Kurulu Başkanı Alper Özel de törenle ilgili şunları söyledi:
“IRU tarafından dünya çapında sürücülere verilen bu özel ödülü 20 yıldır Derneğimiz organize ediyor. Araçları güvenli şekilde kullanmak, çalışmakta oldukları şirketlere ve meslek kurallarına bağlılık göstermek gibi önemli alanlarda firmaları tarafından aday gösterilen Türk sürücüler, üstün performanslarıyla ülkemizin uluslararası imajını da güçlendiriyor.
ADRIAN ALBU’DAN TAŞIMACILAR VE SÜRÜCÜLERE TEŞEKKÜR
Törene katılan IRU Türkiye ve Ortadoğu Daimi Temsilcisi Adrian Albu, sürücülere ve yöneticilere yönelik yaptığı konuşmada, şunları söyledi: “Bugün en zor şartlarda gerçekleştirdiğiniz sorumlu davranışla tedarik zincirinin devam etmesini sağladığınız için teşekkür ederiz. Karayolu taşımacılık sektörü Koronavirüsten en çok etkilenen sektörlerden biriydi, bunun nedeni uygulamaya konulan kısıtlamalardı. Bu kısıtlamalar nakliyecileri mali açıdan sıkıntıya soktu, gelir akışları aksadı, dünyada birçok firma iflas etti. Karayolu yük taşımacılığı sektörünün küresel ölçekte yıllık ciro kaybının 550 milyar Avro’yu geçeceği, yıllık daralmanın % 18’i geçebileceği tahmin ediliyor.”
IRU olarak hükümetlere sundukları öneride, karayolu taşımacılık sektörü için 3 temel noktaya odaklanılması gerektiğini anlattıklarını belirten Albu, bunları şöyle sıraladı: Sürücülerin emniyetini sağlamak, tedarik zincirinin sürdürülebilirliğini sağlamak ve karayolu taşımacılarının işlerini devam ettirmesini sağlamak.
DR. SABİRE YAZICI LOJİSTİK KONULU YENİ KİTABINI TANITTI
Ödüllerin dağıtılmasının ardından Dr. Sabire Yazıcı “Lojistik Faaliyetler ve Soğuk Zincir” kitabının tanıtımını gerçekleştirerek UND’ye kitabını hediye etti. Kitapta Türkiye’de soğuk zincir lojistiğinin gelişimi için sektörel kümelenme çalışmalarının önemine dikkat çekiliyor.
IRU-UND Yılın Sürücüsü Ödülü’nü kazananlar
Şaban Yamak (Orkun Ulus.Nak.İhr.Ve Tic.Ltd.Şti.)
Burhan Aydın (Aladağ Lojistik Gümrükleme İth. İhr. San ve Tic. Ltd. Şti.)
Mustafa Karademir (Demir Ulus. Nak. İth. İhr. Ve Tic. Ltd. Şti.)
IRU-UND Yılın Tepe Yöneticileri Ödülü’nü kazanlar
Muhittin Ocak (Ocak Trans Ulus. Nak. İnş. Tur Gıda San ve Tic. Ltd Şti)
Şehri Hatipoğlu (Genç Tur Ulus. Nak. Güm. ve Turz. San ve Tic. Ltd. Şti.)
Sefa Ezgi (Gökbora Uluslararası Nakliyat ve Ticaret A.Ş.)
Murat Cömert (Transer Uluslararası Taşımacılık ve Ticaret A.Ş.)
Onur Kılıç (Kılıç Uluslararası Nakliyat İthalat İhracat San. ve Tic. Ltd. Şti.)
48 sürücünün tam listesi
|
İsim
|
Soyadı
|
Şirket adı
|
MUSTAFA
|
AKIN
|
Transer Uluslararası Taşımacılık Ve Ticaret A.Ş.
|
AYHAN
|
AKKILIÇ
|
Transer Uluslararası Taşımacılık Ve Ticaret A.Ş.
|
MAHMUT
|
SÖZÜER
|
Transer Uluslararası Taşımacılık Ve Ticaret A.Ş.
|
REFİK
|
KARACAOĞLU
|
Transer Uluslararası Taşımacılık Ve Ticaret A.Ş.
|
MUSTAFA
|
CAN
|
Transer Uluslararası Taşımacılık Ve Ticaret A.Ş.
|
RAMİZ
|
PEHLİVANOĞLU
|
Omsan Lojistik A.Ş.
|
BASRİ
|
ÖZTÜRK
|
Omsan Lojistik A.Ş.
|
DOĞAN YAŞAR
|
TOPUZOĞLU
|
Vip Ulus. Taş. Ve Dış. Tic. Ltd. Şti.
|
SEÇKİN
|
GELDİ
|
Vip Ulus. Taş. Ve Dış. Tic. Ltd. Şti.
|
NAHİT
|
GÜNAYDIN
|
Vip Ulus. Taş. Ve Dış. Tic. Ltd. Şti.
|
DAVUT
|
YILMAZ
|
Vip Ulus. Taş. Ve Dış. Tic. Ltd. Şti.
|
CÜNEYT
|
YANBAKMAZ
|
Vip Ulus. Taş. Ve Dış. Tic. Ltd. Şti.
|
ÖMER
|
COŞKUN
|
Doktor Uls.Taş.İth.Ve İhr.Tic.Ltd.Şti.
|
ERSİN
|
ALTINKAYA
|
Koyuncular Ulus Nak.San.Tic.Ltd.Şti.
|
ŞABAN
|
YAMAK
|
Orkun Ulus.Nak.İhr.Ve Tic.Ltd.Şti.
|
ABDURRAHMAN
|
HAMAMCI
|
Gökşen Trans Uls.Taş.Gıda Tarım Hayvan.San. Ve Tic.A.Ş.
|
NİHAT
|
PEHLİVANOĞLU
|
Ekol Lojistik Ltd. Şti.
|
İHSAN
|
GENÇTÜRK
|
Ekol Lojistik Ltd. Şti.
|
ABDULVAHAP
|
KÖSE
|
Ekol Lojistik Ltd. Şti.
|
AYDIN
|
ORHAN
|
Ekol Lojistik Ltd. Şti.
|
SERDAR
|
GÜNGÖR
|
Ekol Lojistik Ltd. Şti.
|
MUSTAFA
|
DEMİRER
|
Ekol Lojistik Ltd. Şti.
|
MUSTAFA
|
ÖZDEMİR
|
Ekol Lojistik Ltd. Şti.
|
CEMİL
|
ÖZKAN
|
Ekol Lojistik Ltd. Şti.
|
NİYAZİ
|
YİĞİT
|
Ekol Lojistik Ltd. Şti.
|
ERKAN
|
KIRAN
|
Ekol Lojistik Ltd. Şti.
|
ERHAN
|
ESEN
|
Hilal Trans Ulus. Nak. Ve Tic. A.Ş.
|
GÜVEN
|
SARISOY
|
Hilal Trans Ulus. Nak. Ve Tic. A.Ş.
|
BÜLENT
|
ÖZTÜRK
|
Hilal Trans Ulus. Nak. Ve Tic. A.Ş.
|
AYDIN
|
HELİMOĞLU
|
Hilal Trans Ulus. Nak. Ve Tic. A.Ş.
|
ADEM
|
AKKÖSE
|
Hilal Trans Ulus. Nak. Ve Tic. A.Ş.
|
TEKİN
|
KARAKOYUN
|
Mars Lojistik Uluslararası Taşımacılık Dep. Dağ. Ve Tic. A.Ş.
|
ERDAL
|
ŞAHİN
|
Mars Lojistik Uluslararası Taşımacılık Dep. Dağ. Ve Tic. A.Ş.
|
ERCAN
|
ÖZYÜKSELEN
|
Mars Lojistik Uluslararası Taşımacılık Dep. Dağ. Ve Tic. A.Ş.
|
ÖMER FARUK
|
AYDIN
|
Mars Lojistik Uluslararası Taşımacılık Dep. Dağ. Ve Tic. A.Ş.
|
RAMAZAN
|
NAMLI
|
Mars Lojistik Uluslararası Taşımacılık Dep. Dağ. Ve Tic. A.Ş.
|
NECİP
|
GÖNÜL
|
Gökbil Nakliyat Depolama San. Ve Dış Tic. A.Ş.
|
BENAN
|
ÖZGÖKÇELER
|
Dota Logistics İnternatıonal Transport Tic.Ltd.Şti.
|
BURHAN
|
AYDIN
|
Aladağ Lojistik Gümrükleme İth. İhr. San ve Tic. Ltd. Şti.
|
YUSUF
|
MANSUR
|
Özyoğun Ulus. Taş.Ve Tic. Ltd.Şti.
|
MUSTAFA
|
KARADEMİR
|
Demir Ulus.Nak. İth. İhr. Ve Tic. Ltd. Şti.
|
MEHMET
|
BAĞDAT
|
AYS Ulus. Nak. Lojistik San. ve Tic. Ltd. Şti.
|
SEDAT
|
MISIRLIOĞLU
|
Bolu Beyi Ulusl.Nak.Ve Tic.Ltd.Şti.
|
AHMET
|
İSTİF
|
7 Lojistik Hizmetleri ve Tic. A.Ş.
|
ALİPAŞA
|
KOÇAK
|
Tur Transit Ul.Nk.Ve.Tic.Kol.Şti.M.Atabek Ve.Ort.
|
ERSAMAN
|
DEVLET
|
Tur Transit Ul.Nk.Ve.Tic.Kol.Şti.M.Atabek Ve.Ort.
|
ATİLLA
|
DÜLEK
|
Tur Transit Ul.Nk.Ve.Tic.Kol.Şti.M.Atabek Ve.Ort.
|
ADEM
|
İŞBIRAKMAZ
|
IGL Global Lojistik A.Ş.
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|3
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|3
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|3
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|3
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|3
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|3
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|1
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