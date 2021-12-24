“2. El Pazarını, Sıfır Pazarındaki Durum Belirleyecek”

2021 Ocak - Kasım döneminde 2.el piyasası 6.869.949 adede ulaştı. 2021 Kasım ayında yapılan satışlara bakıldığında 2020 yılı aynı dönemine göre yüzde 74 arttı.

“Pazar sıfır aracı bekleyecek”

Otoshops Genel Müdürü Melih Mutlu yaptığı değerlendirmede “Aralık ayında 2. El piyasasını, sıfır araçlardaki fiyat politikaları belirleyecek. Ayın son bir haftasında sıfır araç fiyatlarının belirlenme süreci ve kurdaki değişimler sebebiyle tüketici ve satıcılar piyasayı gözlemlemeyi tercih edeceklerdir” dedi.

Mutlu “Değişen kurun etkisi, tedarik sorunu ve ayın son günlerinde yaşanmasını beklediğimiz durgunlukla 2021 yılı 2.El pazarının 7 buçuk milyon civarında kapanacağını öngörebiliriz. Yılın son ayında zirve yapması beklenen satışlar geçtiğimiz günlerde yaşanan yüksek kur hareketliliği nedeni ile yavaşladı. Hem satıcılar hem de alıcılar beklemeye geçtiler. Kur hareketlerinin yavaşlaması, sıfır araçların temin durumu ve 2023 model araçların baz fiyatlarındaki artışlar ilerleyen günlerde 2. el pazarını şekillendirecek.

“2022 yılında sektörü 2. El domine edecek”

Otoshops Genel Müdürü Melih Mutlu, çip kriz nedeniyle 2022 yılında da 0 otomobil tedarikinde sorun yaşanabileceğini belirterek “Çip krizinin yanı sıra magnezyum krizi, parça üretimi ve lojistik sorunları devam ediyor. Sıfır araç tedarikinde yaşanan sıkıntı 2022 yılında da devam edecek gibi görünüyor. Bu açıdan baktığınızda 2022 yılında otomotiv sektörünü 2. El pazarı domine edecek.” dedi.

Mutlu, 2. El pazarındaki fiyatlandırmaları da değerlendirirken “ 2. Elde fiyatları etkileyen birçok etken var. Gerek 0, gerek 2. El araç artık yatırım aracı olarak görülüyor ve araç sahibi aracını artık kendisi fiyatlandırıyor. 3 katına varan fiyat artışları yaşadık. Günlük fiyat değişimleri bile görebiliyoruz. 2022 yılının ilk 3 ayı sektör için çok önemli. Öngörülemeyen döviz kurları ve sıfır araç tedarik durumu sektörün 2022 yılı için öngörü yapabilmesine imkan tanımıyor” şeklinde konuştu.