2. El Otomobil fiyatları düşmeye devam ediyor!



sahibinden.com’un Ocak verilerine göre; en çok beyaz, siyah, gri, gümüş gri ve kırmızı renkli; yakıt türü dizel ve model yılı 2015 olan otomobillere ait ilanlar verildi.



Tüm ilanlar arasında, araçların %37’si 0 – 100bin kilometre aralığında yer aldı. Otomobil ilanlarının %25’i ise 50.000 - 100.000 TL aralığında satışa sunuldu.



sahibinden.com’da, ilan bakanlar Ocak ayında en çok Renault, Volkswagen, BMW, Mercedes - Benz ve Fiat marka otomobillerle ilgilendi.

Araçlar en çok gece 22:00-23:00 aralığında incelenirken, ilanlara ortalama bakılma süresi 10 dakika 15 saniye oldu.