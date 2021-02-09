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2. El Otomobil fiyatları düşmeye devam ediyor!
sahibinden.com, araç ilanlarına ait Ocak ayına ilişkin verilerini açıkladı. Rapora göre Aralık ayında 2020 yılında ilk defa %1’e yakın düşüş gösteren satılık otomobil ilan fiyatları, Ocak ayında da benzer bir seyir izledi ve son iki ayda %2’ye yakın düştü. sahibinden.com’un Vasıta Endeksi raporuna göre Ocak ayında en çok otomobil ilanı verildi. Otomobil ilanlarını sırasıyla, Minivan & Panelvan, Arazi/ SUV & Pick-up, Ticari Araçlar ve Motosiklet ilanları takip etti. Marka & Model sıralamasında sıralama değişti ve Renault – Clio liderliği aldı. Renault – Clio’yu, Volkswagen – Passat, Renault – Megane, Opel – Astra ile Ford - Focus takip etti. En çok ilanı verilen Arazi/ SUV & Pick-up markası ise yine Nissan oldu.
Otovitrin 09.02.2021, 13:54
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sahibinden.com’un Ocak verilerine göre; en çok beyaz, siyah, gri, gümüş gri ve kırmızı renkli; yakıt türü dizel ve model yılı 2015 olan otomobillere ait ilanlar verildi.
Tüm ilanlar arasında, araçların %37’si 0 – 100bin kilometre aralığında yer aldı. Otomobil ilanlarının %25’i ise 50.000 - 100.000 TL aralığında satışa sunuldu.
sahibinden.com’da, ilan bakanlar Ocak ayında en çok Renault, Volkswagen, BMW, Mercedes - Benz ve Fiat marka otomobillerle ilgilendi.
Araçlar en çok gece 22:00-23:00 aralığında incelenirken, ilanlara ortalama bakılma süresi 10 dakika 15 saniye oldu.