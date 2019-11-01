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2. El Aracınızı oturduğunuz yerden satın

2. el otomobil pazarına getirdiği yenilikler ile 2. El araç almak isteyenlerin tek adresi Otoshops, hizmete sunduğu “Kolay Sat” uygulaması şimdide aracını satmak isteyenlere kolaylık sağlıyor. 

2. El Aracınızı oturduğunuz yerden satın

2. el otomobil pazarına getirdiği yenilikler ile 2. El araç almak isteyenlerin tek adresi Otoshops, hizmete sunduğu “Kolay Sat” uygulaması şimdide aracını satmak isteyenlere kolaylık sağlıyor. 

01 Kasım 2019 Cuma 14:39
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2. El Aracınızı oturduğunuz yerden satın

Otoshops, zaman kavramının önem kazandığı günümüzde, aracını satmak isteyen müşterilerini araç gösterme, ekspertize yaptırma, pazarlık gibi uzun süren yorucu ve zahmetli satış süreçlerinden kurtarıyor. “Kolay Sat” uygulaması ile aracını satmak isteyenler tüm işlemleri hızlı ve güvenli bir şekilde gerçekleştiriyor. 

2. El aracını piyasa değerinden satmak isteyenler için tüm işlemleri kolaylaştıran uygulama Otoshops web sitesi (www.otoshops.com) üzerinden sunuluyor. 2. el aracını satmak isteyen bir kullanıcı, site üzerinden marka, model, yıl, kilometre, motor gücü bilgileri, donanım gibi bilgileri doldurarak Otoshops’a ulaştırıyor. 

Otoshops tarafından hemen bir ekspertiz randevusu oluşturuluyor ve boya, değişen parça, hasar kaydı gibi durumlar göz önünde bulundurularak oluşturulan ekspertiz raporunun ardından 3 gün boyunca geçerli olacak fiyat teklifi sunuluyor. Teklif, satıcı tarafından kabul edilirse aracı satın alınarak parası anında hesaba geçiyor ve tüm bu işlemler yaklaşık 2 saat sürüyor. 

İlk etapta İstanbul ve Ankara Otoshops ekspertiz merkezlerinde geçerli olan uygulama kısa süre içerisinde Türkiye geneline yayılmış tüm Otoshops yetkili satıcılarında geçerli olacak. 

Otoshops, satışa sunduğu tüm 2. El araçları, 111 nokta ekspertiz, 14 günde değişim, 2 yıla varan garanti, 2 yıla varan yol yardımı ve 15 yaşa kadar 48 aya varan taksit seçeneği gibi birçok avantajlarla müşterilerine ulaştırmaya devam ediyor. 

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