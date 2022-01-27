2. el araba alırken gerilim, aksiyon, macera yaşamayın!

TBWA\Istanbul tarafından hazırlanan reklam serisi film klişelerinden besleniyor. Yağmurlu ve karanlık bir caddede uzun pardösüsü ve fötr şapkasıyla gizli bir bekleyişte olan Amerikanvari dedektif, ilk filmin kahramanı olarak karşımıza çıkıyor. “Öndeki aracı takip et ortak!” repliğiyle büyüyen o gizem bulutu çalışmayan arabanın sesiyle yok oluyor. O andan sonra film klişe bir dedektif filmi olmaktan çıkıyor. Arabası bozulan dedektif takip edeceği kişiye yakalanıyor, tam her şey bitti, tüm planlar bozuldu derken bir anda 2. el araba tavsiyeleri almaya başlıyor. TSE onaylı ekspertiz raporu, 20.000 km’ye kadar 1 yıl garanti, 20 gün içinde iade imkanı ve sürpriz masraf yok garantili otoplus ile tanışması işte böyle biraz maceralı oluyor.

Serinin devam filmlerinde ise şapşal hırsızlar ve kampa giden genç bir çift yer alıyor. Onlar da tıpkı dedektif gibi hiç olmadık anlarda yarı yolda kalarak maceraya, aksiyona, gerilime sürükleniyorlar.

2. el araba letgo’nun otoplus’ından alınır; böylece macera, gerilim, aksiyon yaşanmaz diyen filmlerin prodüksiyonunu PToT Film üstlenirken, yönetmen koltuğunda Çağatay Kaya oturuyor.