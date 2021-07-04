0 FAİZ ve NAKİT İNDİRİMİ AVANTAJLARIYA YENİ BİR CITROËN ZAMANI!
Citroën, Temmuz ayında otomobil ürün yelpazesine yönelik sıfır faize varan avantajlı krediler ve indirimli nakit alım seçeneklerini kullanıcılarla buluşturuyor. Ay boyunca PSA Finans avantajıyla sunulan fırsatlar kapsamında; Citroën C5 Aircross SUV model ailesi, 90 bin TL için 12 ay %0 faizli kredi imkânıyla veya 10 bin TL’lik indirimle 406 bin TL’den başlayan fiyatlarla sunuluyor. Yeni Citroën C3 ise 36 bin TL için 12 ay %0,99 faizli kredi imkânı kullanılarak 181 bin 800 TL’lik fiyatıyla tercih edilebiliyor. Güçlü tasarıma sahip yeni Citroën C4 de, 230 bin TL’den başlayan fiyatlarla kullanıcılara sunuluyor. Keyfi artıran donanımlara ve multimedya özelliklerine sahip Citroën Berlingo Kombi ise 40 bin TL için 12 ay %0 faizli kredi ya da 213 bin TL’den başlayan avantajlı nakit alım seçenekleriyle sahiplerini bekliyor.
Citroën dünyasının hayata konfor ve renk katan otomobilleri, Temmuz ayında da avantajlı kampanyalarla tercih edilmeye devam ediyor. Konfor, tasarım ve işlevselliği bir arada sunan Citroën C5 Aircross SUV model ailesi, ay boyunca 90 bin TL için 12 ay %0 ya da 120 bin TL için 24 ay %0,99 faizli kredi imkânıyla sunuluyor. Nakit alımda ise 10 bin TL’lik indirimle sunulan C5 Aircross, bu kapsamda 406 bin TL’den başlayan fiyatlarla kullanıcılarıyla buluşuyor. Çok çeşitli dış kişiselleştirme kombinasyonlarıyla heyecan verici deneyimler yaşatan yeni C3, 36 bin TL için 12 ay %0,99 faizli kredi imkânı kullanılarak, 181 bin 800 TL’lik fiyattan satışa sunuluyor. Tasarım ve teknolojiyi bünyesinde buluşturan yeni Citroën C4’ün başlangıç donanım versiyonu 230 bin TL’den satışa sunulurken, kredi kampanyasının geçerli olduğu donanımlarda 60 bin TL için 12 ay %0,99 faizli kredi imkânı sunuluyor.
Yeni Berlingo Kombi, sıfır faizli krediyle Temmuz’da da avantajlı!
Tasarım, pratiklik ve modülerlik açısından yenilikçi çözümleri sunan ve multimedya özellikleriyle sürüş keyfini artıran yeni Citroën Berlingo Kombi, 40 bin TL için 12 ay %0 faizli kredi imkânıyla Temmuz ayı boyunca kullanıcılarla buluşuyor. Yeni Berlingo Kombi, nakit alımlarda ise 213 bin TL’den başlayan fiyatlarla sunuluyor.