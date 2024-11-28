Ortaklık kapsamında, ana seyahat güzergâhlarında ABB’nin maksimum 360 kW DC şarj imkânı sunabilen cihazlarıyla donatılmış yüksek güçlü şarj istasyonları kurulacak. Bu iş birliğiyle, 2025 yılı sonuna kadar Türkiye'nin en hızlı şarj ağlarından birinin hayata geçirilmesi hedefleniyor.

Elektrikli araç kullanıcılarına kesintisiz mobilite, güvenli şarj ve konforlu seyahat imkânı sunma hedefi doğrultusunda çalışmalarına hız veren OYAK Enerji Sektörü Şirketleri’nden Otojet, tüm dünyada performans ve prestijin simgesi olan Porsche ve elektrikli araç şarj cihazı üreticisi ABB E-Mobilite ile iş birliği yaptı. Porsche kullanıcılarına özel avantajların da sağlanacağı ortaklık, Türkiye’de elektrikli araç şarj altyapısında yeni bir standardı temsil ediyor.

Sektörlerinin güçlü markalarını buluşturan iş birliğinin detayları Volkswagen Arena’da düzenlenen basın lansmanında açıklandı. Toplantıda konuşan OYAK Enerji Sektörü Başkanı Yüksel Yılmaz, sürdürülebilir bir gelecek için elektrikli araçların kritik bir role sahip olduğunu vurguladı. Yılmaz, “Elektrikli araç dönüşümünün temel taşlarından biri şarj istasyonlarıdır. Otojet olarak bu dönüşüme öncülük etmeyi sürdürüyoruz” dedi.

Otojet ile Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’ndan (EPDK) elektrikli araç şarj işletmecisi lisansını alan ilk markalardan biri olduklarının altını çizen Yılmaz, “Otojet markamızla elektrikli araç dönüşümüne ülkemizin daha güçlü entegrasyon sağlayabilmesi adına stratejik yatırımlar yaparken; aynı zamanda altyapı ve şarj ağı hizmetlerimizle araç sahiplerini bu büyük dönüşüme teşvik ediyoruz” diye konuştu.

Porsche müşterileri araçlarını en yüksek hızda şarj edecek

2024 yılında tarihindeki en yüksek sayıda ürün lansmanını gerçekleştiren Porsche’nin yenilenenTaycan modeli artık 800 voltluk bir şarj istasyonunda sadece 18 dakikada yüzde 10'dan yüzde 80'e şarj edilebiliyor. Ayrıca yüzde 100 elektrikli yeni Macan, 270 kW güce kadar yüksek şarj performansı sunuyor. Otojet ve ABB ile kurulan stratejik ortaklık ile müşterilerin araçlarını en yüksek hızda şarj etmeleri ve elektrikli araç kullanıcılarının önemli güzergâhlarda hızlı ve konforlu yolculuk yapabilmeleri hedefleniyor.

2030'da yaklaşık 3 milyon elektrikli aracın yollarda olması bekleniyor

Türkiye’de elektrikli araç dönüşümünün hızla ivme kazandığına dikkat çeken OYAK Enerji Sektörü Strateji ve İş Geliştirme Direktörü Alp Kafdağlı, elektrikli araç ekosistemindeki büyümeyi şu sözlerle değerlendirdi: “2013 yılında Türkiye'de elektrikli araç ve şarj soketi sayısı yok denecek kadar azdı. 2024 Ekim sonu itibarıyla ülkemizdeki elektrikli araç sayısı 140 bini, şarj soketi sayısı ise 24 bini aşmış durumda ve bu artış hızlanarak devam edecek. 2030 yılına gelindiğinde, ülkemizde 2,5 ilâ 3 milyon elektrikli aracın yollarda olacağı öngörülüyor. Bu araçların şarj ihtiyacını karşılamak için yaklaşık 100 bin şarj noktasından oluşan bir altyapıya ihtiyaç var. Bu da her 25-30 araç için bir şarj noktası gerektiğini gösteriyor.”

Kafdağlı, mevcut altyapıya da dikkat çekerek, “EPDK verilerine göre, 2024 Ekim sonu itibarıyla Türkiye’de yaklaşık 25 bin şarj noktası bulunuyor. Ancak hedeflere ulaşmak için bu sayının 2030’a kadar dört katına çıkarılması gerekiyor. Altyapı yatırımlarına hız ve kararlılıkla devam etmek kritik öneme sahip” dedi.

Otojet’in bu dönüşümdeki öncü rolüne değinen Kafdağlı, “Elektrikli araç kullanıcılarının günlük ihtiyaçlarına yanıt veren çözümler geliştirerek, şarj altyapısının yaygınlaşmasında sektöre öncülük ediyoruz” diye konuştu.

Hedef 1000 şarj istasyonu ile en hızlı, en güvenli hizmet

İlk şarj noktası kurulumlarına Mayıs 2023 itibarıyla başladıklarını ve çok kısa bir sürede hızlı şarj soket sayısında Türkiye genelinde 6’ncı, toplam soket sayısında ise 7’nci sıraya yükseldiklerini aktaran Kafdağlı şöyle devam etti: “2025 yılı sonunda 1000 şarj noktasına ulaşmayı ve 2030 itibarıyla Türkiye’nin lider şarj ağı sağlayıcılarından biri olmayı hedefliyoruz. Özellikle hızlı şarj (DC) noktalarının kurulumuna öncelik veriyoruz. Bu sayede hem elektrikli araç kullanıcılarının ihtiyaçlarına etkin şekilde yanıt verebilmeyi hem de ülkemiz genelinde şarj istasyonlarına erişimi artırmayı planlıyoruz. TotalEnergies istasyonlarının yanı sıra diğer markaların akaryakıt istasyonlarında, AVM’lerde, konut alanlarında, otoparklarda da Otojet olarak yer alacağız. Böylece, hızlı, kullanıcı dostu ve güvenli şarj istasyonlarımızla elektrikli araç kullanıcılarının her zaman ve her yerde yanlarında olacağız.”

Şarj süreci ayrıcalıklı bir deneyim haline gelecek

Porsche ve ABB ile gerçekleştirdikleri stratejik ortaklığın hedefleri yolunda kendilerine büyük bir güç katacağını söyleyen Kafdağlı, “Sektörlerinin güçlü markalarını buluşturan bu iş birliği kapsamında, Porsche kullanıcılarına Türkiye genelinde otoyollarda ve şehir merkezlerinde ihtiyaç duydukları hızlı ve güvenilir şarj hizmetini sunacağız. Porsche araç sahipleri, aynı zamanda Porsche kart ile avantajlı şarj çözümlerimizden ve çeşitli ayrıcalıklardan faydalanabilecekler. Böylece hem konforlu hem de benzersiz bir şarj deneyimi elde edecekler. Bu ortaklık ile Porsche araç sahipleri için şarj süreci sadece bir hizmet olmaktan çıkıp ayrıcalıklı bir deneyim haline gelecek” diyerek sözlerini noktaladı.

Şarj performansı yeniden tanımlanıyor

Otojet, Porsche ve ABB arasındaki iş birliği Türkiye'de şarj performansını yeniden tanımlıyor. Porsche’nin 2025 sonuna kadar 12 yüksek güçlü şarj istasyonu ile toplamda 24 yeni şarj noktası ekleyerek Otojet ağını genişletme planı bulunuyor. Ana seyahat güzergâhlarına odaklanan yatırımlarda özellikle İzmir ve Bodrum'u kapsayan güney rotasına öncelik verilecek. Bu sayede elektrikli araç kullanıcılarına hem hız hem de menzil konusunda kolaylık sunulacak. Otojet ve ABB ile birlikte, Porsche dünyasına özgü saf heyecan ve maksimum sürüş keyfi ile olağanüstü bir elektrikli sürüş deneyimi sunulması hedefleniyor.

ABB teknolojik inovasyonun ön saflarında yer alıyor

ABB’in 130’un üzerinde ülkede var olan İsviçre merkezli küresel bir teknoloji lideri olduğunu söyleyen ABB E-mobility Satış Müdürü Recep Mert, sözlerini şöyle sürdürdü: “Kamu hizmetleri, ulaştırma ve üretim de dahil olmak üzere tüm sektörlerde faaliyet gösteren ABB, üretkenliği ve enerji verimliliğini artırmak için ürünler, hizmetler ve çözümler sunuyor. 140 yılı aşan tecrübemiz ile her zaman teknolojik inovasyonun ön saflarında yer aldık ve ABB E-Mobilite çözümlerimiz de buna bir istisna değil. Dünya daha yeşil ve daha temiz ulaşım biçimlerine geçiş yaparken, ABB E-Mobilite olarak bu geçişte önemli bir oyuncu olmaktan gurur duyuyoruz.”

ABB ve Porsche’nin birçok farklı ülkede iş birliği gerçekleştirdiğini aktaran Mert, “Bu ortaklıkla özellikle yüksek performanslı elektrikli araç şarjı ve sürdürülebilir mobilite alanlarında, öncelikle elektrikli araç ekosistemini ilerletmeye odaklanıyoruz. Ülkemizde de bu iş birliğini Otojet markası ile gerçekleştirmekten mutluluk duyuyoruz” dedi.