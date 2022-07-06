Zorkun Yaylası’nda yol bakım ve asfaltlama çalışmaları

Osmaniye merkeze bağlı Zorkun Yaylası’nda belediye tarafından yapımına başlanan yol bakım ve asfaltlama çalışmaları hız kazandı.

Osmaniye Belediyesi kurban bayramı öncesi yaz ayların nüfusu 100 bine yaklaşan Zorkun Yaylası’nda başlamış olduğu yol bakım ve asfaltlama çalışmalarının bayram öncesi tamamlanacağını duyurdu. Çalışmaların hız kazandığı yaylada Fen işleri Müdürlüğü ekiplerince tespit edilen cadde ve sokaklarda asfaltlama ve tesviye işlemleri devam ediyor. Yapılan yol bakım ve asfaltlama çalışmaları yayla sakinleri tarafından memnuniyetle karşılanırken sezon boyunca zabıta, temizlik ve ilaçlama hizmetleri de verilecek.

Bayram öncesi çalışmaların tamamlanacağını ifade eden Belediye Başkanı Kadir Kara, “Yayla sezonunun açılması ile beraber Zorkun’daki hizmetlerimize ağırlık verdik. Sezon boyunca zabıta, temizlik, ilaçlama ve itfaiye hizmetleri verdiğimiz yaylamızda kış aylarında meydana gelen yoğun yağış nedeniyle bozulan yollarımızı tesviye edip asfaltlama işlemlerini gerçekleştiriyoruz. Bayram öncesi Zorkun’daki çalışmalarımızı tamamlayacağız” dedi.