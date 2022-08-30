“Zaferin Kahraman Yüzleri” futbol turnuvası sona erdi

30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 100. yılı etkinlikleri çerçevesinde gerçekleştirilen “Zaferin Kahraman Yüzleri” futbol turnuvası final müsabakaları tamamlandı.

30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 100. yılı etkinlikleri çerçevesinde Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’ne bağlı Osmaniye Gençlik Merkezi tarafından organize edilen “Zaferin Kahraman Yüzleri” futbol turnuvası final müsabakaları tamamlandı. Merkez sentetik futbol sahasında grup karşılaşmaları ile başlayan U11 ve U12 kategorilerinde gerçekleştirilen turnuvaya her kategoride 12’şer takım olmak üzere 350 sporcu katıldı. U11 kategorisinde Yeni Nesil Futbol Okulu’nu mağlup eden Altınordu Futbol Okulu şampiyon olurken, U12 kategorisinde şampiyonluğu Kadirli Savrun Spor Kulübü’nü mağlup eden Akdeniz Spor Kulübü elde etti.

Dereceye giren takımların madalya ve kupaları Gençlik ve Spor İl Müdürü Sedat Acar, BBP İl Başkanı M. Tamer Taşdelen, Osmaniye ASKF Başkanı Levent Öztürk, Osmaniye ASKF İl Temsilcisi Vekili Zehra Gedik ve aileler tarafından verildi.