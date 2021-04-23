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Yurda kaçak giren göçmenler yakalandı

Osmaniye’de göçmen kaçakçılığının önlenmesi ve düzensiz göçmenlerin yakalanmasına yönelik yapılan denetimlerde ülkeye kaçak yollarla giren göçmenler yakalandı.

OSMANİYE 23.04.2021, 09:38
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Yurda kaçak giren göçmenler yakalandı

Osmaniye’de göçmen kaçakçılığının önlenmesi ve düzensiz göçmenlerin yakalanmasına yönelik yapılan denetimlerde ülkeye kaçak yollarla giren göçmenler yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Adnan Menderes Bulvarı üzerinde göçmen kaçakçılığının önlenmesi ve düzensiz göçmenlerin yakalanmasına yönelik denetim yapıldı. Denetimler esnasında şüphe üzerine durdurulan araç içerisinde bulunan G.A. isimli şahsa GBT sorgulaması yapıldı. Şahsın, İpsala İlamat ve İnfaz Bürosunca 2011 tarihinden beri ‘Göçmen Kaçakçılığı’ suçundan arandığı tespit edildi.

Nöbetçi savcının talimatları doğrultusunda sağlık raporu alınan şahıs, Cumhuriyet Savcılığındaki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.
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