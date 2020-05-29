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Yazar Simay Özyiğit, “Doğru ve bilinçli kullanıldığında internet ve sosyal medya çok faydalı”

SUNUCU, YAZAR VE BLOGGER SİMAY ÖZYİĞİT, DOĞRU VE BİLİNÇLİ KULLANILMASI HALİNDE SOSYAL MEDYA VE İNTERNETTEN ÇOK FAYDALI NETİCELER ELDE EDİLEBİLECEĞİNİ BELİRTTİ

Yazar Simay Özyiğit, “Doğru ve bilinçli kullanıldığında internet ve sosyal medya çok faydalı”

SUNUCU, YAZAR VE BLOGGER SİMAY ÖZYİĞİT, DOĞRU VE BİLİNÇLİ KULLANILMASI HALİNDE SOSYAL MEDYA VE İNTERNETTEN ÇOK FAYDALI NETİCELER ELDE EDİLEBİLECEĞİNİ BELİRTTİ

29 Mayıs 2020 Cuma 13:20
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Yazar Simay Özyiğit, “Doğru ve bilinçli kullanıldığında internet ve sosyal medya çok faydalı”

Sunucu, yazar ve blogger Simay Özyiğit, doğru ve bilinçli kullanılması halinde sosyal medya ve internetten çok faydalı neticeler elde edilebileceğini belirterek, “Dijital çağda hayatın vazgeçilmez bir parçası haline gelen bu mecraları gençlere yasaklamak yerine doğru kullanmaya teşvik etmeliyiz” dedi.

Televizyonlarda sunuculuk, kitap ve blog yazarlığının yanısıra ürettiği sosyal medya içerikleriyle de dikkat çeken dikkat çeken Simay Özyiğit, dijital çağ ile sosyal medyanın çocuklar ve gençlerin hayatında önemli bir yer edindiğine dikkat çekti. Sosyal medya ve internetin doğru kullanılması halinde olumlu yönleri ve birçok imkanı da bünyesinde barındırdığına işaret eden Özyiğit, “Çocuklarının sosyal medyada çok fazla zaman geçirdiğini düşünen ve endişelenen ebebeyvnler, ekran başındaki süreleri sınırlandırabiliyorlar. Ancak sosyal medya kullanımı gençleri olumlu yönde de etkileyebiliyor. Sosyal medya, gençler üzerinde üretken düşünceyi teşvik ediyor. Artık ansiklopediler yerini Google ’a bıraktı. Sıra dışı seviyelerde makale, resim ve videolara ulaşmak artık çok kolay. Bu potansiyelini ortaya koyan insanlar, oldukça fazla takipçiye sahip olabiliyorlar ve gençleri de böyle işler yapmaya cesaretlendiriyor” dedi.

Sosyal medya ve internetin iletişim becerilerinin de gelişmesine katkı sağladığını belirten Özyiğit, “Sadece Facebook ve Instagram gibi sosyal ağ sitelerinin değil aynı zamanda çoklu oyun platformlarının da birer sosyal ağ olduğuna inanıyorum. Yaşına göre doğru bir oyun seçmiş ve çoklu oyuncu platformunda olan çocuk yeni arkadaşlıklar kurup sosyalleşip hem de her dünyanın dört bir yanından olabileceği için dil gelişimine de faydası oluyor. Sosyal medya özgüven eksikliğinde olan kendini yalnız hisseden gençler için de iyi bir alan. Bir çok ergen, iletişimde güçlük çekiyor. Diğer arkadaşları gibi cesur olamayabilir. Aslında harika olan beceri ve fikirlerini paylaşmakta güçlük çekebiliyor. Ancak bunları sosyal medyada paylaşarak sesini duyurma fırsatı yakalayabiliyorlar. Yani sosyal medyayı doğru kullanmak beraberinde olumlu bir çok etkeni de beraberinde getiriyor. Aileler, çocuklarının da bilinçli olmalarını sağlayıp onları sosyal medyayı doğru kullanmaya teşvik etmeliler. O zaman sosyal medyanın artılarından yararlandıklarını göreceksiniz” şeklinde konuştu.

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