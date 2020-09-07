Yarbaşı Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Tanzim Satış Mağazası açıldı
OSMANİYE'NİN DÜZİÇİ İLÇESİNE BAĞLI YARBAŞI BELEDİYESİ TARAFINDAN S.S.YARBAŞI TARIMSAL KALKINMA KOOPERATİFİ TANZİM SATIŞ MAĞAZASI AÇILDI.
Osmaniye’nin Düziçi ilçesine bağlı Yarbaşı Belediyesi tarafından S.S.Yarbaşı Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Tanzim Satış Mağazası açıldı.
Yarbaşı Belediye Başkanı Mustafa Kaynar, açılışta yaptığı konuşmada, belde halkına en güzel hizmetleri sunabilmek için 13 proje ile yola çıktıklarını hatırlatarak, "En çok değer verdiğimiz projelerimizden birisi de kooperatifçilikti. Bunun açılışını bugün çok şükür gerçekleştiriyoruz. Biz üretmenin ne kadar değerli ve gerekli olduğunu zaten biliyorduk. Bu pandemi sürecinde bunu bir kez daha görmüş olduk" dedi.
"Tek çaremiz üretmek ve eğitmek" diyen Başkan Kaynar, şunları kaydetti:
"Yarbaşı Belediyesi olarak biz bu iki konuya çok değer verdik. Bu nedenle biz öğrencilerimize sahip çıkıp çiftçiliğe önem vereceğiz. Türkiye’nin dört bir yanından bizlere destek olmak için gelen siz değerli misafirlerimize bir kez daha çok teşekkür ediyor, saygılarımı sunuyorum."
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