"Vatan Uğruna" seyirciyle buluştu

Osmaniye’nin düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yıldönümü etkinlikleri kapsamında liseler arası tiyatro yarışmasında birinci olan ‘Vatan Uğruna’ adlı oyun sahnelendi.

Osmaniye’nin düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yıldönümü etkinlikleri kapsamında düzenlenen liseler arası tiyatro yarışmasında birinci olan Rahime Hatun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi tiyatro grubunun sergilediği ‘Vatan Uğruna’ isimli oyun seyirciyle buluştu. Oyunun ardından liseler arası tiyatro yarışması, satranç turnuvası ve ortaokullar arası şiir okuma yarışmalarında derece girenlere ödülleri Vali Erdinç Yılmaz, Belediye Başkanı Kadir Kara ve İl Milli Eğitim Müdürü Aydın Albak tarafından verildi.

Etkinlikte konuşan Vali Erdinç Yılmaz, “Hamdolsun böylesi başarılı bir nesle sahip olduğumuz sürece gelecekte daha nice destanlar yazarız. Osmaniye’mizin düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yıl anısına belediyemizin hazırladığı programlar hafta boyunca devam edecek. Belediyemizi bir kez daha kutluyorum. Emeği geçen herkese bir kez daha teşekkür ediyor, heyecan dolu gençlerimizi yürekten kutluyorum” diye konuştu.

Belediye Başkanı Kadir Kara ise, “Belediyemizin organizesinde ve valiliğimiz öncülüğünde Osmaniye’mizin düşman işgalinden kurtuluşunun 100’üncü yılını birçok etkinliklerle kutluyoruz. Katkı ve katılımlarından dolayı sayın valimize, milli eğitim camiamıza ve kıymetli öğrencilerimize çok teşekkür ediyorum” dedi.