Vanaları çalan hırsızlık şüphelisi yakalandı

Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde sulama birliğine ait çok sayıdaki vanayı çalan 1 şüpheli yakalandı.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma timleri (JASAT) ve Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kadirli ilçesinde sulama birliğine ait vanaların çalınması olayıyla ilgili çalışma yaptı. Ekipler, güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeyerek hırsızlık olayını şüpheli Z.A’nın gerçekleştirdiğini tespit etti.Şüpheli çaldığı vanalarla jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

Jandarmadaki işlemleri tamamlanan şüpheli adliyeye sevk edildi.