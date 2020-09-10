Vali Yılmaz: "Vatandaşlarımız kurallara uyarsa virüsü yeneriz"

İçişleri Bakanlığınca ’Sağlık için hepimiz için’ sloganıyla Türkiye genelinde uygulanan yeni tip korona virüs tedbirleri denetimleri Osmaniye’de yapıldı.

Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz’ın katılımıyla Devlet Bahçeli Bulvarı üzerindeki tüm yaşam alanlarında, ’Sağlık için hepimiz için’ sloganıyla korona virüs tedbirleri denetimi yapıldı.

Korona virüsle mücadelenin hep birlikte yapılması gerektiğini vurgulayan Vali Yılmaz, "İş yerlerimiz dükkanlarımız, esnaflarımız, kamu kurumlarımız, özel kurumlarımız bütün vatandaşlarımız bu kurallara uyarsa virüsü yeneriz. Kurallara uyarken yapmamız gereken çok basit, maskemizi takacağız, sosyal mesafeye dikkat edeceğiz, temizlik hijyen kurallarına dikkat edeceğiz. Korona virüsün yaygın olduğu bu dönemi en başarılı şekilde sonuçlandırmamız için bu kurallara uymamız lazım. Bu kuralların uygulanmasını sağlamak içinde sürekli denetim yapıyoruz, denetimlerimize de devam edeceğiz. Bugün yine denetimlerimizden birisini yaptık. İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu’nun başlattığı ve Türkiye genelinde yapılan bütün valiler, kaymakamların, kamu kurumlarının, muhtarlarımızın katılımlarıyla denetimler gerçekleştiriyoruz. Amacımız, hepimizin sağlığı için hepimiz için gerekli olan bu kuralların uygulanmasını sağlamaktır. Gayemiz, vatandaşlarımızı bu virüsten korumak" dedi.