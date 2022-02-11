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Vali Yılmaz: "Sulama sistemleri modern, verimli ve tasarruflu olmalı"

Osmaniye İl Tarım ve Orman Müdürlüğü bünyesinde Osmaniye Sektör Paydaşları Toplantısı düzenlendi. Toplantıda konuşan Vali Erdinç Yılmaz, suyun önemli bir kaynak olduğunu belirterek, sulama sistemlerinin en verimli en modern ve suyu en tasarruflu kullanabilecek şekilde olması gerektiğini söyledi.

OSMANİYE 11.02.2022, 10:03
Vali Yılmaz: "Sulama sistemleri modern, verimli ve tasarruflu olmalı"

Osmaniye İl Tarım ve Orman Müdürlüğü bünyesinde Osmaniye Sektör Paydaşları Toplantısı düzenlendi. Toplantıda konuşan Vali Erdinç Yılmaz, suyun önemli bir kaynak olduğunu belirterek, sulama sistemlerinin en verimli en modern ve suyu en tasarruflu kullanabilecek şekilde olması gerektiğini söyledi.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Osmaniye Sektör Paydaşları Toplantısı protokol konuşmalarıyla devam etti. Toplantının açılış konuşmasını yapan Tarım ve Orman Müdürü Mustafa İlmeç, “Bildiğiniz gibi Kasım ayında Bakanımızın ilimiz ziyareti sırasında sektör toplantısı yapılmıştı. Sizlerin ilettiği birçok konu hakkında bakanlığımız çalışmalarını yapıyor, birçok konuda da iyileştirmelerini gerçekleştiriyor. Bugünkü toplantımız da sorun ve çözüm önerilerinin konuşulacağı bir toplantı olacaktır” dedi.

Tarım sektörünün pandemide etkilenen sektörlerin başında geldiğini belirten AK Parti Osmaniye Milletvekili Mücahit Durmuşoğlu, “Pandemi sürecinden, tüm dünyadaki her sektörün etkilendiği gibi, en fazla etkilenen sektörlerin başında da tarım geliyor. Bu anlamda sabırlı olduğunuz, dirayetli durduğunuz için, bu konuda destek verdiğiniz, ürettiğiniz için, üretimden vazgeçmediğiniz için tüm üreticilerimize yürekten şükranlarımı sunuyorum” diye konuştu.

Sorunların tespit dilip doğru çözümler üretmede bu tür toplantıların önemli olduğunu vurgulayan Vali Erdinç Yılmaz, “Önemli olan sorunlarımızı tespit edip, doğru çözümler üretmektir. Bunun yolu da diyalogdan geçer. Bu nedenle diyalog halinde olmak, beraber olmak çok önemli. Öncelikle Osmaniye’miz yer fıstığında öncü bir il. Bunu sürdürmeliyiz. Bunu sürdürmek için bu alanda faaliyet gösteren sektör temsilcilerimizin işini en iyi yapması çok önemli. Olabilecek en iyiyi üretmeyi hedeflemeliyiz ki, en iyisi olma yolunda hep ilerlemeliyiz ki bu öncülüğümüzü sürdürelim. Zeytin üretiminde de çok önemli bir yere sahibiz. Zeytin üretiminde 5. sıradayız, zeytinyağı üretiminde ise 10. sıradayız. Zeytinin sağlık açısından en verimli şekilde tüketiciye ulaşması açısından hepimize görev düşüyor. Kasa desteğini elimizden geldiğince artıracağız” ifadelerini kullandı.

Turp üretiminde Kadirli ilçesinin birinci sırada olduğunu söyleyen Vali Yılmaz, “Turp üretiminde modern tesisleşme önemli. İlimizin narenciye üretiminde de önemli bir yere sahip. Narenciyeye zarar veren Akdeniz meyve sineği konusunda Tarım ve Orman Müdürlüğünün çalışmaları devam ediyor. Su çok önemli bir kaynak ve çok tasarruflu kullanılması gerekiyor. Sulama sistemlerinin en verimli, en modern ve suyu en tasarruflu kullanabilecek şekilde olması gerekiyor” diye konuştu.

Toplantı, sektör temsilcilerinin soru, görüş, önerileri ve taleplerinin dinlenmesi ile sona erdi.

Ticaret Borsası Toplantı Salonu’nda düzenlenen toplantıya Vali Erdinç Yılmaz, AK Parti Osmaniye Milletvekili Mücahit Durmuşoğlu, İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa İlmeç, oda ve borsa başkanları, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşları temsilcileri ile üreticiler katıldı.

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