Vali Yılmaz: "Şehitlerimize olan borcumuzu hiçbir zaman ödeyemeyiz"
OSMANİYE VALİSİ DR. ERDİNÇ YILMAZ, 27 MART 2016 TARİHİNDE MARDİN’İN NUSAYBİN İLÇESİNDE BÖLÜCÜ TERÖR ÖRGÜTÜNE YÖNELİK OPERASYONDA ŞEHİT DÜŞEN JANDARMA V. KAD. ÇAVUŞ İBRAHİM ETİZ’İN TOPRAKKALE İLÇESİNDEKİ AİLESİNİ ZİYARET ETTİ.
Osmaniye Valisi Dr. Erdinç Yılmaz, "Vatanımız için canlarını veren aziz şehitlerimize olan borcumuzu hiçbir zaman ödeyemeyiz. Şehitlerimizin hatıralarını yaşatmak, ailelerinin yanında olmak hepimizin boynunun borcudur" dedi.
Vali Yılmaz, 27 Mart 2016 tarihinde Mardin’in Nusaybin ilçesinde bölücü terör örgütüne yönelik operasyonda şehit düşen Jandarma V. Kad. Çavuş İbrahim Etiz’in Toprakkale ilçesindeki ailesini ziyaret etti. Ziyarette Toprakkale Kaymakamı Gürsel Temurci ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Hamit Coşkun da yer aldı. Şehit için Kur’an-ı Kerim okunarak, dua edildi.
Şehidin annesi Sultan Etiz, babası Ahmet Etiz, şehidin eşi Hatice Etiz ve çocukları ile bir süre görüşen Vali Dr. Erdinç Yılmaz, şehidimize Allah’tan rahmet, ailesine de sabırlar dileyerek, “Vatanımız için canlarını veren aziz şehitlerimize olan borcumuzu hiçbir zaman ödeyemeyiz. Şehitlerimizin hatıralarını yaşatmak, ailelerinin yanında olmak hepimizin boynunun borcudur. Kapımız, gönlümüz şehitlerimizin ailelerine her daim açık olacaktır. Şehidimize Allah gani gani rahmet eylesin, mekanı cennet olsun. Bu vesile ile şehitlerimize Allah’tan rahmet, ailelerine başsağlığı ve sabırlar diliyorum. Mekanları cennet olsun" diye konuştu.
Ziyaret sonunda Vali Yılmaz, şehidin eşi Hatice Etiz ve babası Ahmet Etiz’e Kur’an-ı Kerim ve Türk Bayrağı takdim etti.
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