Vali Yılmaz, Şehit Jandarma Er Hasan Çilves’in ailesini ziyaret etti

Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz, şehit olan Jandarma Komando Er Hasan Çilves’in ailesini Hasanbeyli İlçesindeki evlerinde ziyaret etti.

Şehidin annesi ile bir süre görüşen Vali Erdinç Yılmaz, şehide Allah’tan rahmet, ailesine de sabırlar dileyerek, “Şehitlerimizin kıymetli aileleri bize aziz şehitlerimizden emanettir. Her zaman onların yanında olacağız. Kapımız, gönlümüz onlara daima açıktır. Bu vesile ile şehitlerimize Allah’tan rahmet, ailelerine başsağlığı ve sabırlar diliyorum. Mekânları cennet olsun”diye konuştu.

Şehidin ailesi, Vali Erdinç Yılmaz ve protokol mensuplarına ziyaretleri için teşekkür etti. Ziyaret sonunda Vali Yılmaz, şehidin annesi Ayşe Özel’e Kur’an-ı Kerim ve Türk Bayrağı takdim etti.

Şehit er Çilves için Kur’anı Kerim okunan, dualar edilen ziyarette Hasanbeyli Kaymakamı Yakup Kılınçoğlu, Hasanbeyli Belediye Başkanı Selahattin Denizoğlu da hazır bulundu.

Jandarma Komando Er Hasan Çilves, 25.09.1993 tarihinde Diyarbakır ili Yokuşlu Köyü kırsalında terör örgütü mensupları ile girilen silahlı çatışmada şehit olmuştu.