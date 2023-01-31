Vali Yılmaz, otoban bağlantı yolu yapım çalışmalarını inceledi

Osmaniye Valisi Dr. Erdinç Yılmaz, otoban bağlantı yolu yapım çalışmalarında incelemelerde bulundu.

Ulaşım problemini büyük bir ölçüde çözüme kavuşturacak ve şehre ikinci bir giriş sağlayacak olan Batı Kavşağı Sakızgediği otoban bağlantı yolu yapım çalışmaları sürüyor. Valisi Erdinç Yılmaz da bölgede incelemelerde bulunarak, çalışmalar hakkında Karayolları Bölge Müdür Yardımcısı Güven Bulut’tan bilgi aldı.

İncelemelerinin ardından konuşan Vali Yılmaz, “Sakızgediği Köyünden Osmaniye’mize çift şerit halinde yapacağımız yol çalışmamızda, Karayolları Bölge Müdürlüğümüz tarafından kavşakların yapılmasına başlandı. İnşallah kavşaklar tamamlandığında diğer taraftan da yolların yapımını Osmaniye Belediyemiz yapacak. Bu yolun tamamlanması Osmaniye’miz açısından çok kıymetli. Osmaniye’ye çok rahat bir şekilde giriş ve çıkış yapılabilecek” dedi.