Vali Yılmaz: "Osmaniye’de vaka artışlarımız devam ediyor"

Sağlık Bakanlığı’nca açıklanan korona virüs haritasında kırmızı renkle ‘Çok yüksek riskli’ iller arasında gösterilen Osmaniye’de vaka sayıları artmaya devam ediyor. ‘Dinamik Denetim Modeli’ kapsamında esnaf ve vatandaşları ziyaret eden Vali Erdinç Yılmaz, Osmaniye’de vaka artışlarının devam ettiğini söyledi.

Sağlık Bakanlığı’nın haftalık olarak açıkladığı verilere göre, 13-19 Mart tarihleri arasında 100 binde 198,52 oranla vaka sayılarının düşüşe geçtiği Osmaniye’de son açıklanan tabloda 100 binde 244,10 oranla vaka sayıları tekrardan yükselişe geçti. ‘Dinamik Denetim Modeli” kapsamında İl Sağlık Müdürü Dr. Hasan Öznavruz ve 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürü Guddusi Arık ile sokağa inen Vali Erdinç Yılmaz, esnaf ve vatandaşlara Osmaniye’de vaka artışlarının devam ettiğini hatırlatarak maske ve mesafe konusunda herkesin birbirini uyarması istedi.

Denetimlerin ardından açıklama yapan Vali Yılmaz, “Korona virüsle mücadelemizi dinamik denetim modeline göre sürdürüyoruz. Bütün cadde, sokak ve mahallelerde, hareketliliğin fazla olduğu yerlerde denetim ve kontrollerimiz devam ediyor. Bu mücadeleyi ancak hep birlikte başarabileceğimize inanıyoruz bu nedenle vatandaşlarımızdan ısrarla ve önemle kurallara hassasiyetle uymalarını ve tedbirleri asla gevşetmemelerini istiyorum. Maalesef ilimizde vaka sayındaki artış devam ediyor. Hepimiz biliyoruz ki, bunu durdurmanın tek yolu da kurallara uymaktan geçiyor. Kurallara istisnasız uyulduğunda bundan çok rahat bir şekilde kurtulacağımızı biliyoruz. Kuralları uygulamanın hiçbir zorluğu yok; maskemizi takacağız, sosyal mesafeye ve temizlik kurallarına dikkat edeceğiz. Bu kuralları hassasiyetle uygulamak, bu mücadelenin en iyi şekilde sonuçlanmasını sağlayacaktır. Bu artışın devam etmemesi için ilimizde korona virüsü bitirmek için bütün Osmaniyeli hemşerilerimden bir kez daha kurallara sıkı sıkıya uymalarını, bu mücadeleye destek vermelerini ısrarla talep ediyorum“ diye konuştu.