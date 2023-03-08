Vali Yılmaz, konteyner kent alanında inceleme yaptı

Osmaniye’de depremzedeler için yapımına başlanan konteyner kentin yapımı hızla sürüyor.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin etkilediği iller arasında yer alan Osmaniye’de, depremzedelerin barınma ihtiyaçlarını karşılamak için belediye iş birliğindeki AFAD ve TOKİ ortaklığında konteyner kent kurulumu sürdürülüyor. Alana ilk etapta 1370 konteynerin kurulacağı, bu sayının ihtiyaca göre 1907’ye kadar çıkarılabileceği söylendi. Konteyner kentte yaklaşık 7 bin depremzedenin barınacağı ifade edildi.

Vali Erdinç Yılmaz’da, Dereobası köyü mevkisin de kurulacak olan konteyner kent alanında incelemelerde bulundu. Kamu kurum ve kuruluşlarının yöneticileriyle beraber alanda yapılan çalışmalar hakkında bilgi alan Yılmaz, Konteyner kentin bir an önce bitirmek için çalıştıklarını söyledi.