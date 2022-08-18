banner528

banner549

banner547

Son Dakika
İngiltere’yi sel vurdu
İngiltere’yi sel vurdu
Afganistan’da camiye bombalı saldırı
Afganistan’da camiye bombalı saldırı
Abdülhamid Han gemisi ilk sondajına başladı
Abdülhamid Han gemisi ilk sondajına başladı
Fatma Gül Çevik, Avrupa şampiyonu oldu
Fatma Gül Çevik, Avrupa şampiyonu oldu

Vali Yılmaz: "Karaçay projesi Osmaniye’ye değer katacak"

Osmaniye’de yapımı devam eden “Karaçay Deresi Alt Yapı İyileştirme” ve “Karaçay Deresinin Turizm ve Rekreasyon Amaçlı Düzenlenmesi” projelerinin koordinasyon toplantısı yapıldı.

OSMANİYE 18.08.2022, 08:59
Vali Yılmaz: "Karaçay projesi Osmaniye’ye değer katacak"

Osmaniye’de yapımı devam eden “Karaçay Deresi Alt Yapı İyileştirme” ve “Karaçay Deresinin Turizm ve Rekreasyon Amaçlı Düzenlenmesi” projelerinin koordinasyon toplantısı yapıldı.

Vali Erdinç Yılmaz başkanlığında gerçekleştirilen “Karaçay Deresi Alt Yapı İyileştirme” ve “Karaçay Deresinin Turizm ve Rekreasyon Amaçlı Düzenlenmesi” projelerinin koordinasyon toplantıda DSİ 64. Şube Müdürü Mehtap Eker, proje hakkında bilgiler verdi. Eker, “Karaçay Deresi 4. kısım işi çerçevesinde tabanda drenaj boruları ve tesviye betonu imalat çalışmaları devam ediyor. 530 metrelik taban kaplamasının orta eksende 360 metre uzunluğunda tesviye betonu döküldü” dedi.

Toplantının ardından açıklama yapan Vali Erdinç Yılmaz, “Karaçay’da çalışmalar gayretle devam ediyor. Proje tamamlandığında Osmaniye’ye değer katacak. Osmaniye’mize en güzel hizmetleri sunabilmek için çalışmalarımızı gayretle sürdürüyoruz” diye konuştu.

Yorumlar (0)
27°
açık