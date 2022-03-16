Vali Yılmaz: "Kapımız, gönlümüz şehitlerimizin ailelerine her daim açık"

Şehit Jandarma Uzman Çavuş Fatih Gökşen ile şehit Jandarma Uzman Çavuş Ali Gökçe’nin ailelerini ziyaret eden Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz, şehit ailelerine her daim kapılarının da gönüllerinin de açık olduğunu söyledi.

Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz, Diyarbakır’ın Sur ilçesinde Jandarma Karakoluna bölücü terör örgütü mensupları tarafından düzenlenen saldırı sonucunda 1 Ağustos 2015 tarihinde şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Fatih Gökşen ile Kars’ın Kağızman ilçesinde yola döşenen mayının patlaması sonucu 12 Ağustos 2015 tarihinde şehit düşen Jandarma Uzman Çavuş Ali Gökçe’nin ailesini ziyaret etti. Şehitler için okunan Kur’an-ı Kerim’in ardından şehit ailelerine sabırlar dileyen Vali Yılmaz, şehitlerin hatıralarını yaşatmak ve ailelerinin yanında olmanın boyun borcu olduğunu kaydetti.

Ziyaretinin ardından açıklama yapan Vali Erdinç Yılmaz, “Aziz şehitlerimize olan borcumuzu hiçbir zaman ödeyemeyiz. Şehitlerimizin hatıralarını yaşatmak, ailelerinin yanında olmak hepimizin boynunun borcudur. Kapımız, gönlümüz şehitlerimizin ailelerine her daim açıktır. Şehidimize, Allah gani gani rahmet eylesin, mekânı cennet olsun. Bu vesile ile şehitlerimize Allah’tan rahmet, ailelerine başsağlığı ve sabırlar diliyorum” diye konuştu.