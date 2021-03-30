Vali Yılmaz: "Hedefimiz Osmaniye’yi korona virüsten kurtarmak"

Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz, hedeflerinin Osmaniye’yi korona virüsten kurtarmak olduğunu söyledi.

Osmaniye’de Asayiş, Koordinasyon ve Pandemi Değerlendirme Toplantısı Vali Yılmaz başkanlığında Hasanbeyli ilçesinde yapıldı.

Toplantıda, vatandaşların huzur ve güven ortamında hayatlarını sürdürebilmek amacıyla kent genelinde alınan güvenlik tedbirlerine ilişkin değerlendirmeler yapıldı. Ayrıca toplantıda korona virüs salgını konusunda daha önce alınan tedbirler değerlendirilerek, kontrollü sosyal hayat kapsamında alınması gereken tedbirlere dair görüş alışverişinde bulunuldu.

Vali Erdinç Yılmaz, toplantı sonunda yaptığı açıklamada, “Biz, kurumlarımızla birlikte gereken tüm tedbirleri alıyoruz. Denetimlerimizi aralıksız sürdürüyor. Vatandaşlarımızdan kurallara uymalarını ve tedbirleri asla gevşetmemelerini istiyoruz. Hedefimiz ilimizi korona virüsten kurtarmak. Bu noktada tüm vatandaşlarımızın desteği çok önemli çünkü bu mücadeleyi ancak hep birlikte kazanabiliriz. Bu nedenle kendi sağlığımız, sevdiklerimizin ve tüm toplumumuzun sağlığı için lütfen kurallara uyalım, ev ziyaretlerini erteleyelim, taziyelerimizi telefonla iletelim ve çevremizde uymayanlar varsa uyaralım. İnşallah hep birlikte bu mücadeleyi kazanacağız” dedi.

Hasanbeyli Kaymakamlığı Toplantı Salonunda düzenlenen toplantıya Vali Erdinç Yılmaz’ın yanı sıra Garnizon Komutanı Topçu Albay Gürsel Kanca, Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Tekne, Vali Yardımcıları Adem Yılmaz ve Metin Arslanbaş, Düziçi Kaymakamı Mutlu Almalı, Hasanbeyli Kaymakamı Yakup Kılınçoğlu, Toprakkale Kaymakamı Safa Kahraman, Sumbas Kaymakamı İdil Özdemir, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Zafer Tombul, İl Emniyet Müdürü Ahmet Selçuk Okumuş ve İl Sağlık Müdürü Dr. Hasan Öznavruz katıldı.