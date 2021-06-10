Vali Yılmaz: “Hedefimiz Osmaniye’de sıfır vaka”

Sağlık Bakanlığı’nca açıklanan insidans haritasında en az vaka sayısı ile 2. sırada olan Osmaniye’de denetimler aralıksız devam ediyor.

Sağlık Bakanlığı tarafından haftalık olarak açıklanan korona virüs haritasında 100 binde 9,44 vaka sayısı ile Türkiye’de 2. olan Osmaniye’de denetimler aralıksız sürüyor. ‘Dinamik Denetim Modeli’ kapsamında Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Hulusi Akkuş, İl Sağlık Müdürü Dr. Hasan Öznavruz ve 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürü Guddusi Arık ile beraber Akyar Caddesi’ndeki denetimlere katılan Vali Erdinç Yılmaz, amaçlarının korona virüsle mücadeleyi sıfır vaka ile bitirmek olduğunu söyledi.

Denetimlerinin ardından açıklama yapan Vali Yılmaz, “Son yayınlanan tabloya göre vaka sayısı en düşük iller arasında ikinci sıradayız. Hedefimiz ilimizde sıfır vaka. Osmaniye olarak bunu başaracağımıza inanıyoruz. Bu mücadeleye destek olan hemşerilerimize çok teşekkür ediyorum, gerçekten büyük bir başarı gösteriyorlar. Bu mücadeleyi inşallah sıfır vaka ile bitirelim." diye konuştu.