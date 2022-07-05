Vali Yılmaz: “Cana zarar gelmesin, zararın telafisi mümkün”

Osmaniye’de önceki günlerde etkili olan kuvvetli sağanak yağışta iş yerlerini su basan sanayi esnafıyla bir araya gelen Vali Erdinç Yılmaz, cana zarar gelmedikten sonra, zararın telafi edilebileceğini söyledi.

Vali Erdinç Yılmaz ve Osmaniye Milletvekili Mücahit Durmuşoğlu, Küçük Sanayi Sitesi esnafı ile bir araya geldi. Sanayi sitesinde düzenlenen toplantıda önceki günlerde etkili olan kuvvetli sağanak yağışta iş yerlerini su basan esnafa geçmiş oldun dileklerinde bulunuldu.

Su baskınında önemli olanın cana zarar gelmemesi ve geri kalan zararın telafisinin mümkün olduğunu söyleyen Vali Erdinç Yılmaz, “Yanınızdayız, yanınızda olacağız. Burada sizlerle olmak, size hizmet ediyor olabilmek gerçekten çok büyük bir mutluluk. Her zaman yanınızdayız, elimizden ne geliyorsa hiç esirgemeyiz Allah’ın izniyle. Elimizden gelenin fazlasını yapmak istiyoruz. Benim kapım tüm Osmaniyelilere her zaman açık. Bize ilettiğiniz sorunları çözmek için elimizden geleni yapacağız. İyi ki varsınız, iyi ki bir aradayız. Allah birliğimizi, beraberliğimizi daim etsin” dedi.

Geçmiş olsun dileklerini ileten AK Parti Osmaniye Milletvekili Mücahit Durmuşoğlu ise, “Allah bir daha göstermesin, beterinden korusun. Tabi afetler zaman zaman olur, buna karşı bizim görevimiz siyasetçi olarak, hükümet olarak, devlet olarak sizlerin mağduriyetlerinin giderilmesi için tedbirler almak. Bundan sonra bir daha yaşanmaması için bizim görevimiz sizin bu beklentilerinize cevap bulmak. O nedenle Sayın Valimiz Devletimizi temsilen burada, biz milletvekilleri olarak buradayız, Belediye Başkan Vekilimiz burada. Yaraların en kısa sürede sarılması için gereken ne ise bizler de sizin yanınızdayız” diye konuştu.

Toplantıya Belediye Başkan Vekili Yavuz Korkmaz, Belediye Başkan Yardımcıları Mehmet Hulusi Akkuş ve Melih Loş, İl Müftüsü Ali Çakmak, Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi Başkanı Necdet Ünlü, siyasi parti temsilcileri ve Küçük Sanayi Sitesi esnafı katıldı.