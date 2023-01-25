Vali Yılmaz: "Bağımlılıkla mücadeleye zorunluluk anlayışıyla yaklaşırsak, başarılı olamayız"

Bağımlılıkla mücadelenin herkesin mücadelesi olduğunu belirten Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz, “Bu mücadelede heyecanla, isteyerek çalışmak çok önemli. Buna zorunluluk anlayışıyla yaklaşırsak, başarılı olamayız” dedi.

Bağımlılıkla Mücadele İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı Vali Erdinç Yılmaz başkanlığında yapıldı. Valilik Ahmet Cevdet Paşa Toplantı Salonu’nda düzenlenen toplantıya Cumhuriyet Başsavcısı Uygur Kaan Arısoy, İl Jandarma Komutanı Albay Can Altundarak, İl Emniyet Müdürü Ahmet Selçuk Okumuş, Vali Yardımcısı Adem Yılmaz ile ilgili kamu kurum ve kuruluşların il müdürleriyle temsilcileri katıldı. Toplantıda Jandarma Astsubay Üstçavuş Aydın Güngör Özer, İl Jandarma Komutanlığı tarafından bağımlılıkla mücadele çerçevesinde yapılan çalışmaları, Denetimli Serbestlik Müdürü Koray Özkahraman ise kurum olarak yaptıkları çalışmaları sunumlarıyla anlattı.

Toplantı sonunda konuşan ve bu mücadelenin herkesin mücadelesi olduğuna dikkat çeken Vali Erdinç Yılmaz, “Bu mücadelede heyecanla, isteyerek çalışmak çok önemli. Buna zorunluluk anlayışıyla yaklaşırsak, başarılı olamayız. Bu nedenle bunu bir sorumluluk olarak görmeliyiz. Bu, bizim insan olarak sorumluluğumuz, kamu görevlisi olarak sorumluluğumuz. Bu mücadele, hepimizin mücadelesi” dedi.