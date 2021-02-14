Vali Erdinç Yılmaz korona aşısı yaptırdı

Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz, devlet hastanesinde özel olarak hazırlanan aşı odasında ilk doz korona virüs aşısını yaptırdı.

Vali Erdinç Yılmaz, Osmaniye Devlet Hastanesi’nde özel olarak hazırlanan aşı odasında ilk doz korona virüs aşısı yaptırdı. Aşı sonrası açıklama yapan Yılmaz, aşının korona virüsle mücadelesinde önemli bir etken olduğuna değindi. Vali Yılmaz, “Ben de bugün ilk doz aşımı yaptırdım. Özellikle 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımızın aşı yaptırmayı asla ihmal etmemeleri gerekiyor. Aşıda öncelikli gruplarda sırası gelen bütün vatandaşlarımızın aşı olmaya davet ediyorum" diye konuştu.

Ayrıca Vali Yılmaz, salgının başından beri gösterdikleri fedakarlık ve özveri nedeniyle tüm sağlık çalışanlarına teşekkür etti.