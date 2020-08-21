Vali Erdinç Yılmaz: "Hizmet için geldik, her dakikamız önemli"
VALİ ERDİNÇ YILMAZ, OSMANİYE CEBELİBEREKET GAZETECİLER CEMİYETİ'Nİ ZİYARET EDEREK YEREL BASININ DURUMU HAKKINDA GÖRÜŞ ALIŞVERİŞİNDE BULUNDU.
Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz, Osmaniye’ye hizmet için geldiğini, geçen her dakikanın kendisi için önem arz ettiğini söyledi.
Vali Erdinç Yılmaz, Osmaniye Cebelibereket Gazeteciler Cemiyeti’ni ziyaret ederek yerel basının durumu hakkında görüş alışverişinde bulundu. Şehrin sorunları ve hizmetleri konusunda basınla her zaman diyalog ve istişare halinde olmak istediğini belirten Yılmaz, “Osmaniye’ye gerçekten hizmet etmek için geldim. Zamanımız çok kıymetli, geçen her dakika önemli. Bunun bilinciyle çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu konuda da yerel basına büyük görev düşüyor. Her daim sizlerle istişare halinde olalım” dedi.
Ziyaretten dolayı teşekkür eden CGC Başkanı Ali Cihangir, gerek yönetim, gerek üyeler ve gerekse yayın organları olarak destek olmaya hazır olduklarını dile getirdi.
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