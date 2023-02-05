Uyuşturucu sevkiyatını polis önledi

Osmaniye’de polis ekiplerinin durdurduğu otomobilde yapılan aramada 75 gram bonzai ele geçirildi. Araçtaki 3 şüpheli gözaltına alındı.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şehre uyuşturucu madde sevkiyatı yapılacağı bilgisi üzerine harekete geçti. Ekiplerin takibe aldığı bir otomobil, şehre giriş yaptığı sırada durduruldu. Araçta yapılan aramada, 5 parça halinde satışa hazır 75 gram bonzai, 2 uyuşturucu hap, hassas terazi ve uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 2 bin 450 TL ele geçirildi. Araçtaki 3 şüpheli gözaltına alındı.