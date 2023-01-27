Türkiye Judo Federasyonu’nca düzenlenen Spor Toto Ümitler Türkiye Judo Şampiyonası, Osmaniye’de başladı.

Tosyalı Spor Salonu’nda gerçekleştirilen töreni, Osmaniye Valisi Dr. Erdinç Yılmaz, Türkiye Judo Federasyonu Başkanı Sezer Huysuz, Gençlik ve Spor İl Müdürü Sedat Acar, sporseverler ve sporcular takip etti. Kıyasıya rekabetin yaşandığı şampiyonada 67 ilden 410 kadın ve 504 erkek judocu toplam 914 sporcu, dereceye girerek milli takıma seçilmek için mücadele edecek.

Türkiye Judo Federasyonu Başkanı Sezer Huysuz, bu yaş grubunun Dünya’da ve Avrupa’da söz sahibi olduğunu ve elde edilen madalyaların gurur verdiğini söyledi. Başkan Huysuz, "İnşallah bu yıl da bu genç kardeşlerimiz Avrupa ve Dünya şampiyonlarında ülkemizi temsil edecekler. Bu, Osmaniye’den başlayan bir start olacak. İnşallah daha sonraki süreçlerde ülkemizi en iyi yerlerde temsil edeceklerdir” dedi.

Osmaniye Valisi Dr. Erdinç Yılmaz ise, “Türkiye’nin 67 ilinden, ilimize gelen tüm sporculara ’Hoş geldiniz’ diyorum. Şehitler diyarı, kaleler şehri Osmaniye’mizde geleceğin yıldızlarının olması bizi gururlandırıyor. Tüm sporculara başarılar dilerim” diye konuştu.

Şampiyona, 29 Ocak Pazar günü sona erecek.