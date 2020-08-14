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Ulusan, Osmaniye’deki gençlik merkezlerinde incelemelerde bulundu
GENÇLİK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜR YARDIMCISI TUNCAY ULUSAN GENÇLİK MERKEZLERİNİ ZİYARET ETTİ
OSMANİYE 14.08.2020, 13:37
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Gençlik Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı Tuncay Ulusan, Osmaniye Gençlik Merkezlerine bağlı Genç Ofis ve Tekno Kent merkezlerini ziyaret etti. Yapılan çalışmaları yerinde inceledi.
Osmaniye Gençlik Merkezi ve faaliyete geçecek olan Genç Ofis ve Tekno Kent Merkezleri çalışmaları hakkında bilgiler veren Osmaniye Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Loğoğlu, Gençlik Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı Tuncay Ulusan’a ziyaretlerinden dolayı teşekkür etti.
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