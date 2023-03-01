Osmaniye’nin Türkmen beldesinde evleri hasar gören depremzedelerle bir araya gelen İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, "Osmaniyeli kardeşlerimize elimizden geldiğince destek olacağız" dedi.

Osmaniye’yi yeniden ayağa kaldırmak amacıyla el birliğiyle çalışmaya hazır olduklarını belirten İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, “Burada ne siyaset yapıyoruz, ne başka bir derdimiz var, ne başka bir beklentimiz var. Türkiye’nin aynı Osmaniye resminin yaptığı gibi birbiriyle kucaklaşması, birbirini ötekileştirmeden, birbiriyle kutuplaşmaktan kurtulması lazım. Dilerim ki bu kardeşlik bağımız Türkiye’ye de örnek olur ve birbirimizin yaralarını sarmak için herkes birbiriyle el ele verir. Tek başımıza birilerimizin iyi olması mümkün değil, anca beraber kanca beraber. Bunu başaracağız, bunun için buradayız. Değerli kardeşlerim, acınızı paylaşmak için geldik, başka da bir derdimiz yok. Bizim kimsenin görevinde gözümüz yok. Kimsenin görevine talip olmak gibi bir derdimiz de yok. Kimsenin siyasetiyle de ilgilenmiyoruz. Biz sadece bir yerel yönetimiz. Ve yerel yönetim olarak nasıl İzmir’de ayırmadan herkesi kucaklıyorsak, burada da Osmaniyeli kardeşlerimize elimizden geldiğince destek olacağız. Hiçbir siyaset gözetmeyiz. Bunu böylece bilin” dedi.