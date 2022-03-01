Torna dükkanından hırsızlık yapan 3 şüpheli yakalandı

Osmaniye’nin Düziçi ilçesinde bir torna dükkanından hırsızlık yapan 3 şüpheli gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Asayiş Büro Amirliği ekipleri Uzunbanı Mahallesi’nde bulunan bir torna dükkanında meydana gelen hırsızlık olayıyla ilgili çalışma başlattı. Güvenlik kameralarını incelemeye alan ekipler hırsızlık olayına gerçekleştiren şahısların M.E.G., M.A, ile M.A. olduğunu belirledi.

Şüpheliler yapılan baskınla gözaltına alındı.