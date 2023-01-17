Toprakkaleli çiftçilere, dijital toprak analiz cihazı hizmeti

Osmaniye’nin Toprakkale ilçesinde çiftçilerin dijital toprak analiz cihazı ile daha yüksek verim elde edeceği bildirildi.

Toprakkale İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü’nün desteklediği proje çerçevesinde temin edilen dijital toprak analiz cihazı, ilçe çiftçisinin hizmetine sunuldu. Cihazın, gübre çeşidini ve miktarını yerinde tespit ederek çiftçilere yüksek verim elde etme imkanı sağlayacağı belirtildi. İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa İlmeç, artık topraktaki besin elementlerini, toprağın ihtiyaç duyduğu gübre çeşitlerini ve miktarlarını anında öğrenmenin mümkün olduğunu kaydetti.

Yakın kızılötesi ışınlar sayesinde, çiftçilerin gübre maliyetlerini düşürüp yüksek verim ve kazanç elde edebileceklerini belirten İl Müdürü İlmeç, "Toprakkale İlçe Müdürlüğü’nce toprak analizi yapılmaya başlanmıştır. İlçe müdürlüğümüzün Toprakkale Belediyesi’nin sunmuş olduğu toprak analizi cihazı alım projesinin kabul görmesi sonucu analiz cihazı teslim alınarak kalibrasyon ve bağlantıları yapılmıştır. Yapılan analizlerde ilgili toprağın pH, organik madde, azot, fosfor, potasyum, kil, toprak tipi ve katyon değişim kapasitesi ölçülerek ekili dikili ürün desenine göre bitki besleme programı hazırlanmaktadır. Tüm çiftçilerimize hayırlı olsun" dedi.