TFF 3. Lig: Osmaniyespor FK: 5 - Artvin Hopaspor: 0
TFF 3. Lig 3. Grup maçında Osmaniyespor FK, evinde konuk ettiği Artvin Hopaspor’u 5-0 mağlup etti.
TFF 3. Lig 3. Grup maçında Osmaniyespor FK, evinde konuk ettiği Artvin Hopaspor’u 5-0 mağlup etti.
Stad: 7 Ocak
Hakemler: Murat Ercan xx, Adnan Akbulut xx, Ahmet Bingöl xx
Osmaniyespor FK: Mehmet Mert İslah xxx, Ekrem Çalışanlar xxx, Mert Sarı xxx, Miraç Furkan Türközü xxx, Okan Saraçoğlu xx (Emirhan Subaş dk. 74 xx), Hüseyin Fıstıkcı xxx (Ali Mevran Ablak dk. 87 xx), Abdurrahman Ayhanoğlu xxx, Kadir Mert Örentepe xxx, Abdurrahman Çağlar xx (Sinan Kızılay dk. 74 xx), Kaan Güdü xxx, Mehmet Tolunay Gül xx (Halilcan Doğan dk. 64 xx)
Artvin Hopaspor: Beycan Kaya x, Ender Gör x (Onur Alsu dk. 27 xx), Arif Cılak x (Eray Pazar dk. 69 x), Mehmet Aytemiz x, Fikret Topaloğlu xx, Bilal Çebi xx, Muhammet Emre Kalkan xx, Emre Turan xx, Rasimcan Değirmenci xx, Hüseyin Seylığlı x, Ufuk Ayaydın x (Çayan Poshoroğlu dk. 46 xx)
Goller: Miraç Furkan Türközü (dk. 22), Hüseyin Fıstıkcı (dk. 41 ve dk. 45), Kaan Güdü (dk. 47), Ali Mevran Ablak (dk. 90) (Osmaniyespor FK)
Sarı Kartlar: Hüseyin Fıstıkcı (Osmaniyespor FK), Beycan Kaya, Çayan Poshoroğlu (Artvin Hopaspor)
|Takımlar
|O
|P
|1. Konyaspor
|6
|14
|2. Beşiktaş
|5
|13
|3. Fenerbahçe
|5
|10
|4. Başakşehir
|4
|10
|5. Gaziantep FK
|5
|10
|6. Adana Demirspor
|5
|10
|7. Galatasaray
|5
|10
|8. Trabzonspor
|5
|10
|9. Alanyaspor
|6
|8
|10. Giresunspor
|6
|7
|11. Kayserispor
|5
|6
|12. Antalyaspor
|5
|6
|13. Kasımpaşa
|5
|6
|14. Karagümrük
|5
|5
|15. Sivasspor
|5
|3
|16. İstanbulspor
|4
|3
|17. Ümraniye
|5
|1
|18. Hatayspor
|5
|1
|19. Ankaragücü
|5
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Bodrumspor
|4
|10
|2. Bandırmaspor
|4
|10
|3. Boluspor
|5
|10
|4. Sakaryaspor
|5
|9
|5. Keçiörengücü
|5
|8
|6. Pendikspor
|4
|7
|7. Tuzlaspor
|5
|7
|8. Eyüpspor
|4
|7
|9. Manisa Futbol Kulübü
|3
|6
|10. Rizespor
|3
|5
|11. Samsunspor
|4
|5
|12. Gençlerbirliği
|5
|5
|13. Göztepe
|5
|5
|14. Adanaspor
|4
|4
|15. Erzurumspor
|4
|3
|16. Altınordu
|3
|2
|17. Denizlispor
|5
|1
|18. Altay
|4
|1
|19. Ö.K Yeni Malatya
|4
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Arsenal
|6
|15
|2. M.City
|6
|14
|3. Tottenham
|6
|14
|4. Brighton
|6
|13
|5. M. United
|6
|12
|6. Chelsea
|6
|10
|7. Liverpool
|6
|9
|8. Brentford
|6
|9
|9. Leeds United
|6
|8
|10. Fulham
|6
|8
|11. Newcastle
|6
|7
|12. Southampton
|6
|7
|13. Bournemouth
|6
|7
|14. Wolverhampton Wanderers
|6
|6
|15. Crystal Palace
|6
|6
|16. Everton
|6
|4
|17. Aston Villa
|6
|4
|18. West Ham United
|6
|4
|19. Nottingham Forest
|6
|4
|20. Leicester City
|6
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Barcelona
|5
|13
|2. Real Madrid
|5
|13
|3. Villarreal
|4
|10
|4. Atletico Madrid
|5
|10
|5. Real Betis
|4
|9
|6. Osasuna
|4
|9
|7. Athletic Bilbao
|4
|7
|8. Girona
|5
|7
|9. Rayo Vallecano
|5
|7
|10. Real Sociedad
|4
|7
|11. Celta Vigo
|5
|7
|12. Valencia
|5
|6
|13. Mallorca
|5
|6
|14. Almeria
|4
|4
|15. Espanyol
|5
|4
|16. Sevilla
|5
|4
|17. Real Valladolid
|5
|4
|18. Elche
|4
|1
|19. Getafe
|4
|1
|20. Cadiz
|5
|0