TFF 3. Lig: Osmaniyespor FK: 0 - Erbaaspor: 0
TFF 3. Lig 3. Grup 8. hafta maçında Osmaniyespor FK, konuk ettiği Erbaaspor ile golsüz berabere kalarak, zirve yarışında önemli 2 puan kaybetti.
TFF 3. Lig 3. Grup 8. hafta maçında Osmaniyespor FK, konuk ettiği Erbaaspor ile golsüz berabere kalarak, zirve yarışında önemli 2 puan kaybetti.
Stat: 7 Ocak
Hakemler: Metin Ateş xx, Gürcan Dönmez xx, Hicri Yıldırım xx
Osmaniyespor FK: Furkan Keleş xx, Halil Karataş xx (Mehmet Tolunay Gül dk. 84 xx), Ekrem Çalışanlar xx, Mert Sarı xx (Okan Saraçoğlu dk. 83 xx), İsmail Baran Karakoç xx, Miraç Furkan Türközü xx (Feyyaz Aydil dk. 67 xx), Hüseyin Fıstıkcı xx, Onur Civelek xx (Abdurrahman Çağlar dk. 67 xx), Abdurrahman Ayhanoğlu xx, Kadir Mert Örentepe xx, Kaan Güdü xx (Emirhan Subaş dk. 67 xx)
Merkür Holding Erbaaspor: Ebubekir Elihoş xx, Bayduhan Taşova xx, Hasan Kaşıkara xx, Yusuf Yağcı x (Alperen Keleş dk. 43 xx), Furkan Boz xx, Tolga Mert Aslan xx, Emirhan Çavuş xx, Erdin Üzer xx, Batuhan Özdemir xx (Furkan Safi dk. 61 xx), Serkan Gürses xx, Yiğit Kotan x (Okan Salmaz dk. 75 xx)
Sarı kartlar: Ebubekir Elihoş, Bayduhan Taşova, Tolga Mert Aslan (Merkür Holding Erbaaspor)