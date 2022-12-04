TFF 3. Lig: Osmaniyespor FK: 0 - Çankaya FK: 0

TFF 3. Lig 3. Grup’ta oynanan 15. hafta maçında Osmaniyespor FK, Çankaya FK ile golsüz berabere kaldı. Osmaniye’de bulunan Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu da karşılaşmanın ikinci yarısını takip etti.

Stat: 7 Ocak

Hakemler: Yusuf Adnan Kendirciler xx, Sezgin Altun xx, İlker Ayten xx

Osmaniyespor FK: Furkan Keleş xxx, Ekrem Çalışanlar xxx, Mert Sarı xx (İsmail Baran Karakoç dk. 80 ?), Onur Civelek xx (Miraç Furkan Türközü dk. 73 xx), Okan Saraçoğlu xx (Halilcan Doğan dk. 80 ?), Hüseyin Fıstıkcı xx, Abdurrahman Ayhanoğlu xx, Feyyaz Aydil xx, Kaan Güdü xx (Emirhan Subaş dk. 90 ?), Mehmet Tolunay Gül xx (Halil Karataş dk. 90 ?), Zihni Temelci xxx

Çankaya FK: Ercüment Kafkasyalı xx, Yıldıray Koçal xx, Mikail Koçak xx, Aykut Çift xx (Malik Karaahmet dk. 65 xx), Oğuzhan Erdoğan xx, Gökhan Payal xx, Serhat Mutlu xx, Talha Özcan xx (Mücahit Eraydın dk. 83 ?), Adnan Emir Koldere xx, Enis Durak xx (Abdurrahman Kuyucu dk. 65 xx), Can Demir Aktav xx

Sarı kart: Miraç Furkan Türközü (Osmaniyespor FK)